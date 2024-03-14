https://crimea.ria.ru/20240314/budut-byudzhetnye-mesta-skolko-detey-primet-novyy-basseyn-v-inkermane-1135637776.html

Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане

Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане

Новый спортивный комплекс с плавательным бассейном в Инкермане начал прием заявок от жителей Севастополя, в группы наберут около 90 детей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T08:42

2024-03-14T08:42

2024-03-14T08:42

инкерман

севастополь

михаил развожаев

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новости крыма

программа "плавание для всех"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Новый спортивный комплекс с плавательным бассейном в Инкермане начал прием заявок от жителей Севастополя, в группы наберут около 90 детей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам проверки объекта, его слова приводит пресс-служба правительства. По словам Развожаева, в новом физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены бюджетные места, и уже стартовал прием заявлений для зачисления детей в группы. Он отметил, что пользоваться бассейном, безусловно, смогут все жители Инкермана."Бассейны всегда востребованы, они должны быть доступными для людей, тогда они приносят максимальную пользу. Поэтому, конечно, мы будем планировать создание аналогичных объектов", – заключил Развожаев.Ранее начальник Управления спорта Севастополя Сергей Резниченко сообщал, что здесь также запустят социальный проект "Плавание для всех".Физкультурно-оздоровительный комплекс в Инкермане с плавательным бассейном был построен в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Здесь также проходят занятия по рукопашному бою и акробатическому рок-н-роллу.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман Когда достроят новый спортивный центр под Симферополем Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова

https://crimea.ria.ru/20240225/derzhatsya-na-vode-kak-v-krymu-realizuyut-programmu-plavanie-dlya-vsekh-1135131208.html

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инкерман, севастополь, михаил развожаев, спорт, дети, новости, новости крыма, программа "плавание для всех"