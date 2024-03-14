https://crimea.ria.ru/20240314/budut-byudzhetnye-mesta-skolko-detey-primet-novyy-basseyn-v-inkermane-1135637776.html
Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане
Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане
Новый спортивный комплекс с плавательным бассейном в Инкермане начал прием заявок от жителей Севастополя, в группы наберут около 90 детей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T08:42
2024-03-14T08:42
2024-03-14T08:42
инкерман
севастополь
михаил развожаев
спорт
дети
новости
новости крыма
программа "плавание для всех"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110427/93/1104279376_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ac5c4ccee307c646e579d4205559459c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Новый спортивный комплекс с плавательным бассейном в Инкермане начал прием заявок от жителей Севастополя, в группы наберут около 90 детей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам проверки объекта, его слова приводит пресс-служба правительства. По словам Развожаева, в новом физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены бюджетные места, и уже стартовал прием заявлений для зачисления детей в группы. Он отметил, что пользоваться бассейном, безусловно, смогут все жители Инкермана."Бассейны всегда востребованы, они должны быть доступными для людей, тогда они приносят максимальную пользу. Поэтому, конечно, мы будем планировать создание аналогичных объектов", – заключил Развожаев.Ранее начальник Управления спорта Севастополя Сергей Резниченко сообщал, что здесь также запустят социальный проект "Плавание для всех".Физкультурно-оздоровительный комплекс в Инкермане с плавательным бассейном был построен в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Здесь также проходят занятия по рукопашному бою и акробатическому рок-н-роллу.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман Когда достроят новый спортивный центр под Симферополем Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова
https://crimea.ria.ru/20240225/derzhatsya-na-vode-kak-v-krymu-realizuyut-programmu-plavanie-dlya-vsekh-1135131208.html
инкерман
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110427/93/1104279376_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f2d656bc7e72f7ddd27b6a3ab56088dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инкерман, севастополь, михаил развожаев, спорт, дети, новости, новости крыма, программа "плавание для всех"
Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане
Новый бассейн в Инкермане начал прием заявлений
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Новый спортивный комплекс с плавательным бассейном в Инкермане начал прием заявок от жителей Севастополя, в группы наберут около 90 детей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам проверки объекта, его слова приводит пресс-служба правительства.
По словам Развожаева, в новом физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены бюджетные места, и уже стартовал прием заявлений для зачисления детей в группы.
"Всего будет набрано около 90 ребят. Также будет действовать проект для детей "Золотая рыбка" (бюджетная школа обучения плаванию для детей от 6 до 9 лет – ред.), который мы придумали совместно с вице-премьером Дмитрием Николаевичем Чернышенко", – сообщил Развожаев.
Он отметил, что пользоваться бассейном, безусловно, смогут все жители Инкермана.
"Бассейны всегда востребованы, они должны быть доступными для людей, тогда они приносят максимальную пользу. Поэтому, конечно, мы будем планировать создание аналогичных объектов", – заключил Развожаев.
Ранее начальник Управления спорта Севастополя Сергей Резниченко сообщал, что здесь также запустят социальный проект "Плавание для всех".
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Инкермане с плавательным бассейном был построен в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Здесь также проходят занятия по рукопашному бою и акробатическому рок-н-роллу.
Читайте также на РИА Новости Крым: