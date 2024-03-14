Рейтинг@Mail.ru
Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240314/budut-byudzhetnye-mesta-skolko-detey-primet-novyy-basseyn-v-inkermane-1135637776.html
Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане
Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане
Новый спортивный комплекс с плавательным бассейном в Инкермане начал прием заявок от жителей Севастополя, в группы наберут около 90 детей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T08:42
2024-03-14T08:42
инкерман
севастополь
михаил развожаев
спорт
дети
новости
новости крыма
программа "плавание для всех"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110427/93/1104279376_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ac5c4ccee307c646e579d4205559459c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Новый спортивный комплекс с плавательным бассейном в Инкермане начал прием заявок от жителей Севастополя, в группы наберут около 90 детей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам проверки объекта, его слова приводит пресс-служба правительства. По словам Развожаева, в новом физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены бюджетные места, и уже стартовал прием заявлений для зачисления детей в группы. Он отметил, что пользоваться бассейном, безусловно, смогут все жители Инкермана."Бассейны всегда востребованы, они должны быть доступными для людей, тогда они приносят максимальную пользу. Поэтому, конечно, мы будем планировать создание аналогичных объектов", – заключил Развожаев.Ранее начальник Управления спорта Севастополя Сергей Резниченко сообщал, что здесь также запустят социальный проект "Плавание для всех".Физкультурно-оздоровительный комплекс в Инкермане с плавательным бассейном был построен в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Здесь также проходят занятия по рукопашному бою и акробатическому рок-н-роллу.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман Когда достроят новый спортивный центр под Симферополем Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова
https://crimea.ria.ru/20240225/derzhatsya-na-vode-kak-v-krymu-realizuyut-programmu-plavanie-dlya-vsekh-1135131208.html
инкерман
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110427/93/1104279376_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f2d656bc7e72f7ddd27b6a3ab56088dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инкерман, севастополь, михаил развожаев, спорт, дети, новости, новости крыма, программа "плавание для всех"
Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане

Новый бассейн в Инкермане начал прием заявлений

08:42 14.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПлавание. Архивное фото
Плавание. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Новый спортивный комплекс с плавательным бассейном в Инкермане начал прием заявок от жителей Севастополя, в группы наберут около 90 детей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам проверки объекта, его слова приводит пресс-служба правительства.
По словам Развожаева, в новом физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены бюджетные места, и уже стартовал прием заявлений для зачисления детей в группы.

"Всего будет набрано около 90 ребят. Также будет действовать проект для детей "Золотая рыбка" (бюджетная школа обучения плаванию для детей от 6 до 9 лет – ред.), который мы придумали совместно с вице-премьером Дмитрием Николаевичем Чернышенко", – сообщил Развожаев.

Он отметил, что пользоваться бассейном, безусловно, смогут все жители Инкермана.
"Бассейны всегда востребованы, они должны быть доступными для людей, тогда они приносят максимальную пользу. Поэтому, конечно, мы будем планировать создание аналогичных объектов", – заключил Развожаев.
Ранее начальник Управления спорта Севастополя Сергей Резниченко сообщал, что здесь также запустят социальный проект "Плавание для всех".
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Инкермане с плавательным бассейном был построен в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Здесь также проходят занятия по рукопашному бою и акробатическому рок-н-роллу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман
Когда достроят новый спортивный центр под Симферополем
Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова
Плавание - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
25 февраля, 21:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Держаться на воде: как в Крыму реализуют программу "Плавание для всех"
 
ИнкерманСевастопольМихаил РазвожаевСпортдетиНовостиНовости КрымаПрограмма "Плавание для всех"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15В Харькове все утро гремят взрывы
09:58Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина
09:57ВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС
09:45Непризнание референдума в Крыму стало роковой ошибкой Запада – Косачев
09:37Наблюдать за выборами в России будут делегации из 36 стран
09:02ВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые
08:42Будут бюджетные места: сколько детей примет новый бассейн в Инкермане
08:27В Белгороде объявлена ракетная опасность
08:14В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористов
07:52Где в Севастополе не будет света 14 марта: список адресов
07:36Жительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионаже
07:1514 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями
07:04Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами президента
06:37В центре Симферополя снова ограничат движение: схема проезда
06:10В каком формате возможны переговоры по Украине – мнение политолога
00:01Дожди и туман: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 14 марта
23:11США не будут менять ядерную стратегию – Белый дом
22:43Главное за день: 13 марта
22:16Главные новости Крыма: 13 марта
Лента новостейМолния