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Какая компенсация положена за испорченную в химчистке вещь - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Какая компенсация положена за испорченную в химчистке вещь
Какая компенсация положена за испорченную в химчистке вещь - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Какая компенсация положена за испорченную в химчистке вещь
Потребитель имеет право на возмещение ущерба в случае некачественного оказания бытовых услуг, в том числе в химчистке. Как получить компенсацию, в пресс-центре... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T07:52
2024-03-13T08:26
роспотребнадзор
видео
защита прав потребителей
виктория воронова
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право на возмещение ущерба в случае некачественного оказания бытовых услуг, в том числе в химчистке. Как получить компенсацию, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Виктория Воронова.Специалист обращает внимание, что в квитанции обязательно должно быть прописано, какой товар принят, что должно быть на выходе и кто производит оказание данных бытовых услуг. Причем должны быть указаны не только реквизиты ИП или юридического лица, но и имя, фамилия, отчество специалиста, который будет проводить химчистку вашего изделия.Кроме того, в квитанции должны быть указаны сроки выполнения работ. Особое внимание стоит обратить на указанный процент изношенности вещи. Если вы сдаете практически новый товар, а в квитанции записано, что он изношен на 80%, потом сложно будет доказать, что товар испорчен химчисткой, и восстановить ваши права. Существует ГОСТ, по которому определяются правила износа.В акте обязательно прописывается, какие выявлены недостатки в ходе выполнения работ. Если же вам не дают такой акт, то это желательно снять на видео, на котором вы заявляете требования, а вам в них отказывают и считают, что химчистка была проведена надлежащим образом.Также Виктория Воронова советует зафиксировать свое обращение в книге отзывов и предложений и сфотографировать его.В случае отказа от возмещения обращайтесь в Роспотребнадзор, который при необходимости обеспечит судебную защиту, порекомендовала Воронова.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если в химчистке испортили вещьКрымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
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роспотребнадзор, видео, защита прав потребителей, виктория воронова, совет эксперта, видео
Какая компенсация положена за испорченную в химчистке вещь

За испорченную в химчистке вещь обязаны выплатить двойную ее стоимость – Роспотребнадзор

07:52 13.03.2024 (обновлено: 08:26 13.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право на возмещение ущерба в случае некачественного оказания бытовых услуг, в том числе в химчистке. Как получить компенсацию, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Виктория Воронова.

"Существуют правила оказания бытовых услуг в РФ. Они четко закрепляют, что, когда товар принимается на оказание бытовых услуг, в частности в химчистку, обязательно оформляется соответствующий письменный договор. Он может быть оформлен в виде квитанции или накладной", – говорит Виктория Воронова.

Специалист обращает внимание, что в квитанции обязательно должно быть прописано, какой товар принят, что должно быть на выходе и кто производит оказание данных бытовых услуг. Причем должны быть указаны не только реквизиты ИП или юридического лица, но и имя, фамилия, отчество специалиста, который будет проводить химчистку вашего изделия.

"Часто этого не делается. Это нарушение прав потребителей, за которое предусмотрена ответственность как гражданско-правовая, так и административная. Обязательно требуйте предоставление такой квитанции", – советует эксперт.

Кроме того, в квитанции должны быть указаны сроки выполнения работ. Особое внимание стоит обратить на указанный процент изношенности вещи. Если вы сдаете практически новый товар, а в квитанции записано, что он изношен на 80%, потом сложно будет доказать, что товар испорчен химчисткой, и восстановить ваши права. Существует ГОСТ, по которому определяются правила износа.

"При получении изделия не отдавайте свой экземпляр квитанции. Осмотрите вещь. Если видите какие-то недостатки изделия, возникшие по причине химчистки, желательно тут же это зафиксировать при помощи акта", – предупреждает специалист Роспотребнадзора РК.

В акте обязательно прописывается, какие выявлены недостатки в ходе выполнения работ. Если же вам не дают такой акт, то это желательно снять на видео, на котором вы заявляете требования, а вам в них отказывают и считают, что химчистка была проведена надлежащим образом.
Также Виктория Воронова советует зафиксировать свое обращение в книге отзывов и предложений и сфотографировать его.

"На возмещение денежных средств есть 10 дней. По закону возмещению подлежит двукратная стоимость испорченного товара. То есть, если вы приобрели товар за 10 тысяч рублей, то исполнитель обязан возместить 20 тысяч", – уточняет специалист.

В случае отказа от возмещения обращайтесь в Роспотребнадзор, который при необходимости обеспечит судебную защиту, порекомендовала Воронова.
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Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор
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РоспотребнадзорВидеоЗащита прав потребителейВиктория ВороноваСовет эксперта
 
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