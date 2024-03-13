https://crimea.ria.ru/20240313/kakaya-kompensatsiya-polozhena-za-isporchennuyu-v-khimchistke-vesch-1135600822.html

Какая компенсация положена за испорченную в химчистке вещь

Какая компенсация положена за испорченную в химчистке вещь - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Какая компенсация положена за испорченную в химчистке вещь

Потребитель имеет право на возмещение ущерба в случае некачественного оказания бытовых услуг, в том числе в химчистке. Как получить компенсацию, в пресс-центре... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T07:52

2024-03-13T07:52

2024-03-13T08:26

роспотребнадзор

видео

защита прав потребителей

виктория воронова

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135600703_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_0f831f143a41ae0e172179a3beeca461.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право на возмещение ущерба в случае некачественного оказания бытовых услуг, в том числе в химчистке. Как получить компенсацию, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Виктория Воронова.Специалист обращает внимание, что в квитанции обязательно должно быть прописано, какой товар принят, что должно быть на выходе и кто производит оказание данных бытовых услуг. Причем должны быть указаны не только реквизиты ИП или юридического лица, но и имя, фамилия, отчество специалиста, который будет проводить химчистку вашего изделия.Кроме того, в квитанции должны быть указаны сроки выполнения работ. Особое внимание стоит обратить на указанный процент изношенности вещи. Если вы сдаете практически новый товар, а в квитанции записано, что он изношен на 80%, потом сложно будет доказать, что товар испорчен химчисткой, и восстановить ваши права. Существует ГОСТ, по которому определяются правила износа.В акте обязательно прописывается, какие выявлены недостатки в ходе выполнения работ. Если же вам не дают такой акт, то это желательно снять на видео, на котором вы заявляете требования, а вам в них отказывают и считают, что химчистка была проведена надлежащим образом.Также Виктория Воронова советует зафиксировать свое обращение в книге отзывов и предложений и сфотографировать его.В случае отказа от возмещения обращайтесь в Роспотребнадзор, который при необходимости обеспечит судебную защиту, порекомендовала Воронова.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если в химчистке испортили вещьКрымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, видео, защита прав потребителей, виктория воронова, совет эксперта, видео