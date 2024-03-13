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Более 800 тонн огурцов собрали в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Более 800 тонн огурцов собрали в Крыму с начала года
Более 800 тонн огурцов собрали в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Более 800 тонн огурцов собрали в Крыму с начала года
В Крыму с начала года собрали уже 833 тонны тепличных огурцов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК со ссылкой на временно исполняющую обязанности... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T07:33
2024-03-13T08:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года собрали уже 833 тонны тепличных огурцов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК со ссылкой на временно исполняющую обязанности министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединову."На территории Крыма общая площадь предприятий, которые выращивают овощи в теплицах, составляет 61 гектар", – говорится в сообщении.По информации Минсельхоза РК, в республике, кроме крупных фермерских предприятий выращиванием овощей закрытого грунта занимаются и хозяйства, у которых засеяны площади менее гектара. Эти предприятия развиваются и расширяются.В 2024 году, по информации врио министра сельского хозяйства Крыма, на господдержку в виде возмещения части затрат на потребленную тепло- и электроэнергию, газа при производстве овощей защищенного грунта в зимних теплицах выделено 24,5 миллиона рублей.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости Крым сообщил, что за период нахождения Крыма в составе России сельхозпроизводители республики получили государственную поддержку на общую сумму 28 миллиардов рублей, включая транши этого года. Построенные и модернизированные в регионе мощности на сегодняшний день позволяют хранить порядка 135 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризмеАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуСколько денег получили аграрии Крыма в рамках льготного кредитования
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новости крыма, овощи, сельское хозяйство, алиме зарединова, минсельхоз крыма, крым, продукты, продовольственная безопасность крыма
Более 800 тонн огурцов собрали в Крыму с начала года

Более 800 тонн тепличных огурцов собрано в Крыму с начала года

07:33 13.03.2024 (обновлено: 08:41 13.03.2024)
 
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Крыму
Выращивание огурцов в теплицах в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года собрали уже 833 тонны тепличных огурцов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК со ссылкой на временно исполняющую обязанности министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединову.
"На территории Крыма общая площадь предприятий, которые выращивают овощи в теплицах, составляет 61 гектар", – говорится в сообщении.
По информации Минсельхоза РК, в республике, кроме крупных фермерских предприятий выращиванием овощей закрытого грунта занимаются и хозяйства, у которых засеяны площади менее гектара. Эти предприятия развиваются и расширяются.
В 2024 году, по информации врио министра сельского хозяйства Крыма, на господдержку в виде возмещения части затрат на потребленную тепло- и электроэнергию, газа при производстве овощей защищенного грунта в зимних теплицах выделено 24,5 миллиона рублей.
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости Крым сообщил, что за период нахождения Крыма в составе России сельхозпроизводители республики получили государственную поддержку на общую сумму 28 миллиардов рублей, включая транши этого года. Построенные и модернизированные в регионе мощности на сегодняшний день позволяют хранить порядка 135 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.
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Новости КрымаОвощиСельское хозяйствоАлиме ЗарединоваМинсельхоз КрымаКрымПродуктыПродовольственная безопасность Крыма
 
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