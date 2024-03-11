Рейтинг@Mail.ru
Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240311/strelba-iz-granatometov-v-sevastopole---vlasti-obyasnili-prichinu-1135560143.html
Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину
Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину
В Севастополе в понедельник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных с применением ручных гранатометов и тренировками расчетов... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T16:27
2024-03-11T17:10
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110635/09/1106350948_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_8d7cdcc5c078e23da4017b7fe422d86c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных с применением ручных гранатометов и тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По данным главы города, тренировки продлятся до 19:00.Кроме того, в районах Северного и Южного молов проходят учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе весе спокойно, заверил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.9 марта в в центре города-героя флот провел тренировку по ППДО, в том числе, с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов. Учения со стрельбами в городе проводили 6 марта – тренировались расчеты противоподводно-диверсионной обороны. В течение двух дней военные проводили тренировку в порту Новороссийска – учения проходили 7 и 9 марта. Об этом горожан и гостей города предупреждала городская администрация.Читайте также на РИА Новости Крым:Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессиейВ порту Новороссийска два дня будут стрелятьНа полигоне в районе горы Кара-Коба уничтожают боеприпасы
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110635/09/1106350948_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bb5b3ad3222b18338c2c2bc6ac91a2e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину

В Севастополе военные проводят стрельбы из гранатометов и тренируются ловить диверсантов

16:27 11.03.2024 (обновлено: 17:10 11.03.2024)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкГранатомет
Гранатомет - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных с применением ручных гранатометов и тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в Севастополе - это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города". - написал он в своем Telegram-канале.
По данным главы города, тренировки продлятся до 19:00.
Кроме того, в районах Северного и Южного молов проходят учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе весе спокойно, заверил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
9 марта в в центре города-героя флот провел тренировку по ППДО, в том числе, с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов. Учения со стрельбами в городе проводили 6 марта – тренировались расчеты противоподводно-диверсионной обороны. В течение двух дней военные проводили тренировку в порту Новороссийска – учения проходили 7 и 9 марта. Об этом горожан и гостей города предупреждала городская администрация.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессией
В порту Новороссийска два дня будут стрелять
На полигоне в районе горы Кара-Коба уничтожают боеприпасы
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В ГД внесен законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной
18:01Скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Крыму
17:49В Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева
17:22Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии
17:03Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* Крыму
16:46Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчима
16:27Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину
16:14Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
16:02Социальная газификация: выделено еще миллиард рублей на субсидии
15:33Смертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры
15:17Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО
15:09Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения
14:58В селе под Симферополем потушили пожар в лесу
14:36Массовое уничтожение дронов и пунктов управления ВСУ - сводка за сутки
14:21В Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы
14:05Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму
13:49Трассу от Симферополя до Джанкоя сделают четырехполосной
13:33Песков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на Украину
13:18В Симферополе рухнуло строящееся здание: под завалом оказался мужчина
13:12В Кремле оценили публикации о планах ядерного удара по Украине
Лента новостейМолния