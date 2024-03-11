https://crimea.ria.ru/20240311/strelba-iz-granatometov-v-sevastopole---vlasti-obyasnili-prichinu-1135560143.html
Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину
Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину
В Севастополе в понедельник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных с применением ручных гранатометов и тренировками расчетов... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T16:27
2024-03-11T16:27
2024-03-11T17:10
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных с применением ручных гранатометов и тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По данным главы города, тренировки продлятся до 19:00.Кроме того, в районах Северного и Южного молов проходят учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе весе спокойно, заверил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.9 марта в в центре города-героя флот провел тренировку по ППДО, в том числе, с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов. Учения со стрельбами в городе проводили 6 марта – тренировались расчеты противоподводно-диверсионной обороны. В течение двух дней военные проводили тренировку в порту Новороссийска – учения проходили 7 и 9 марта. Об этом горожан и гостей города предупреждала городская администрация.Читайте также на РИА Новости Крым:Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессиейВ порту Новороссийска два дня будут стрелятьНа полигоне в районе горы Кара-Коба уничтожают боеприпасы
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину
В Севастополе военные проводят стрельбы из гранатометов и тренируются ловить диверсантов
16:27 11.03.2024 (обновлено: 17:10 11.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных с применением ручных гранатометов и тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в Севастополе - это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города". - написал он в своем Telegram-канале.
По данным главы города, тренировки продлятся до 19:00.
Кроме того, в районах Северного и Южного молов проходят учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе весе спокойно, заверил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
9 марта в в центре города-героя флот провел тренировку
по ППДО, в том числе, с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов. Учения со стрельбами в городе проводили 6 марта
– тренировались расчеты противоподводно-диверсионной обороны. В течение двух дней военные проводили тренировку
в порту Новороссийска – учения проходили 7 и 9 марта. Об этом горожан и гостей города предупреждала городская администрация.
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