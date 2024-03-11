https://crimea.ria.ru/20240311/strelba-iz-granatometov-v-sevastopole---vlasti-obyasnili-prichinu-1135560143.html

Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину

Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Стрельба из гранатометов в Севастополе - власти объяснили причину

В Севастополе в понедельник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных с применением ручных гранатометов и тренировками расчетов... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T16:27

2024-03-11T16:27

2024-03-11T17:10

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных с применением ручных гранатометов и тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По данным главы города, тренировки продлятся до 19:00.Кроме того, в районах Северного и Южного молов проходят учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе весе спокойно, заверил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.9 марта в в центре города-героя флот провел тренировку по ППДО, в том числе, с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов. Учения со стрельбами в городе проводили 6 марта – тренировались расчеты противоподводно-диверсионной обороны. В течение двух дней военные проводили тренировку в порту Новороссийска – учения проходили 7 и 9 марта. Об этом горожан и гостей города предупреждала городская администрация.Читайте также на РИА Новости Крым:Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессиейВ порту Новороссийска два дня будут стрелятьНа полигоне в районе горы Кара-Коба уничтожают боеприпасы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма