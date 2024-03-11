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Крымчан ждут длинные выходные - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Крымчан ждут длинные выходные
Крымчан ждут длинные выходные - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Крымчан ждут длинные выходные
На этой неделе жители Крыма будут отдыхать на один день больше. В марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день – День... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T08:33
2024-03-11T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. На этой неделе жители Крыма будут отдыхать на один день больше. В марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день – День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.Также дополнительные нерабочие дни объявлены в этом году в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля – Ораза-байрам, 6 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня – Курбан-байрам и 24 июня - Святая Троица.Для всех россиян следующие длинные выходные наступят более чем через месяц, они продлятся четыре дня - в честь праздника Весны и Труда в стране нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесен на 29 апреля.На минувшей неделе, в связи с Международным женским днем, россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, отдыхали три дня подряд: пятницу, субботу и воскресенье.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовНовый год и другие праздники: как крымчане будут отдыхать в 2024 годуПраздничные и выходные дни 2024 года
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РИА Новости Крым
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5
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96
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отдых, крым, новости крыма, выходной в крыму, праздники и памятные даты, общество
Крымчан ждут длинные выходные

Крымчан ждут три выходных дня

08:33 11.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень воссоединения Крыма с Россией. Алушта
День воссоединения Крыма с Россией. Алушта - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. На этой неделе жители Крыма будут отдыхать на один день больше. В марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день – День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.
Также дополнительные нерабочие дни объявлены в этом году в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля – Ораза-байрам, 6 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня – Курбан-байрам и 24 июня - Святая Троица.
Для всех россиян следующие длинные выходные наступят более чем через месяц, они продлятся четыре дня - в честь праздника Весны и Труда в стране нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесен на 29 апреля.
На минувшей неделе, в связи с Международным женским днем, россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, отдыхали три дня подряд: пятницу, субботу и воскресенье.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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