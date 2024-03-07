Рекордно теплый февраль: в Крыму температура значительно превысила норму
Зимой в Крыму температура значительно превысила норму
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Среднемесячная температура февраля 2024 года в Крыму была на пять градусов выше нормы. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.
"У нас вообще в целом вся зима была очень теплая. С декабря по февраль среднемесячная температура воздуха превышала климатическую норму. Что касается февраля, среднемесячная температура воздуха составила 6,6 градусов тепла, что на пять градусов выше климатической нормы. Осадков выпало 55% от нормы, это был достаточно сухой месяц", - сказала она.
Февраль 2024 года стал самым теплым месяцем за всю историю метеорологических наблюдений во всем мире, сообщили в европейской службе мониторинга Copernicus. Средняя температура воздуха составила 13,54 градуса по Цельсию, тем самым побив предыдущий рекорд 2016 года. Тогда среднемесячная температура в мире была ниже на 0,12 градуса.
Данные, которые позволили сделать такой вывод, были собраны с помощью спутников, метеорологических станций, кораблей и самолетов по всему миру. Также сообщается, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, а средние мировые температуры за год превысили на 1,48 градуса показатели доиндустриальной эпохи.
В Крыму температуры февраля достигали отметки в +20 градусов. Так, с 11 по 18 февраля центр погоды "Фобос" фиксировал температуры воздуха до +14 ночью и +20 днем.
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