https://crimea.ria.ru/20240307/rekordno-teplyy-fevral-v-krymu-temperatura-znachitelno-prevysila-normu-1135483069.html

Рекордно теплый февраль: в Крыму температура значительно превысила норму

Рекордно теплый февраль: в Крыму температура значительно превысила норму - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Рекордно теплый февраль: в Крыму температура значительно превысила норму

Среднемесячная температура февраля 2024 года в Крыму была на пять градусов выше нормы. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника крымского... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T13:06

2024-03-07T13:06

2024-03-07T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Среднемесячная температура февраля 2024 года в Крыму была на пять градусов выше нормы. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.Февраль 2024 года стал самым теплым месяцем за всю историю метеорологических наблюдений во всем мире, сообщили в европейской службе мониторинга Copernicus. Средняя температура воздуха составила 13,54 градуса по Цельсию, тем самым побив предыдущий рекорд 2016 года. Тогда среднемесячная температура в мире была ниже на 0,12 градуса.Данные, которые позволили сделать такой вывод, были собраны с помощью спутников, метеорологических станций, кораблей и самолетов по всему миру. Также сообщается, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, а средние мировые температуры за год превысили на 1,48 градуса показатели доиндустриальной эпохи.В Крыму температуры февраля достигали отметки в +20 градусов. Так, с 11 по 18 февраля центр погоды "Фобос" фиксировал температуры воздуха до +14 ночью и +20 днем.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой в Крыму по итогам февраля и какие прогнозы на весну и лето

https://crimea.ria.ru/20230924/kak-izmenenie-klimata-otrazilos-na-kolichestve-ryby-u-beregov-kryma-1131551212.html

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