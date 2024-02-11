https://crimea.ria.ru/20240211/20-v-fevrale-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1134835933.html
+20 в феврале: прогноз погоды для Крыма на неделю от ФОБОС
+20 в феврале: прогноз погоды для Крыма на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 11.02.2024
+20 в феврале: прогноз погоды для Крыма на неделю от ФОБОС
Грядущая неделя в Крыму будет отмечена аномально высокими температурами до +20 градусов, небольшие мозаичные осадки вероятны только в среду и четверг, в... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T19:15
2024-02-11T19:15
2024-02-11T19:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет отмечена аномально высокими температурами до +20 градусов, небольшие мозаичные осадки вероятны только в среду и четверг, в остальные дни жителей и гостей полуострова порадует солнце. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Понедельник и вторник пройдут под знаком комфортных метеорологических условий. Ветер стихнет до 3-8 м/с. Средиземноморские воздушные массы доставят в Крым новые порции тепла: ночью +9..14, днем +15…20", - прогнозирует эксперт.В среду и четверг облаков станет больше, брызнут небольшие локальные дожди, ночью +7…12 градусов, днем +10…15.В целом, по словам Тишковца, начало следующей недели будет отмечено аномальным теплом с превышением климатической нормы на 10-12 градусов, что для февраля совсем не характерно. Это связано с затоком субтропического воздуха.Только в пятницу ожидается резкое падение температуры и осадки - "мешанина из снега, мокрого снега", сказал эксперт.По его словам, ближе к концу недели полуостров будет находиться в зоне разделения холодных масс."А там и все неприятности, связанные с этой смешанной порой осадков и, плюс, обрушение температуры до нуля к выходным. И штормовой северо-восточный ветер до 15-20 м/с", - прогнозирует Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось теплоАдаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погодыПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
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центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма, евгений тишковец
+20 в феврале: прогноз погоды для Крыма на неделю от ФОБОС
В Крыму ожидается аномальное тепло до + 20 градусов - недельный прогноз от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым.
Грядущая неделя в Крыму будет отмечена аномально высокими температурами до +20 градусов, небольшие мозаичные осадки вероятны только в среду и четверг, в остальные дни жителей и гостей полуострова порадует солнце. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Понедельник и вторник пройдут под знаком комфортных метеорологических условий. Ветер стихнет до 3-8 м/с. Средиземноморские воздушные массы доставят в Крым новые порции тепла: ночью +9..14, днем +15…20", - прогнозирует эксперт.
В среду и четверг облаков станет больше, брызнут небольшие локальные дожди, ночью +7…12 градусов, днем +10…15.
В целом, по словам Тишковца, начало следующей недели будет отмечено аномальным теплом с превышением климатической нормы на 10-12 градусов, что для февраля совсем не характерно. Это связано с затоком субтропического воздуха.
Только в пятницу ожидается резкое падение температуры и осадки - "мешанина из снега, мокрого снега", сказал эксперт.
По его словам, ближе к концу недели полуостров будет находиться в зоне разделения холодных масс.
"А там и все неприятности, связанные с этой смешанной порой осадков и, плюс, обрушение температуры до нуля к выходным. И штормовой северо-восточный ветер до 15-20 м/с", - прогнозирует Тишковец.
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