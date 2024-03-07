https://crimea.ria.ru/20240307/gotovili-napadenie-na-sinagogu-v-moskve-fsb-likvidirovala-terroristov-1135486846.html
Готовили нападение на синагогу в Москве: ФСБ ликвидировала террористов
Готовили нападение на синагогу в Москве: ФСБ ликвидировала террористов - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Готовили нападение на синагогу в Москве: ФСБ ликвидировала террористов
Российские силовики в Калужской области ликвидировали террористов, планировавших нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T14:54
2024-03-07T14:54
2024-03-07T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские силовики в Калужской области ликвидировали террористов, планировавших нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы ответным огнем, добавили в ведомстве.По месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц.В четверг ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии. Готовивший теракт по заданию спецслужб Киева гражданин Белоруссии нейтрализован при попытке задержания.1 марта ФСБ России сообщила о задержании в Крыму жителя Симферополя и гражданки России и Украины, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Женщина 1986 года рождения была завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота.*террористические организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаТеракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской областиГотовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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пограничная служба фсб, новости, антитеррор, москва, калужская область, синагога, происшествия
Готовили нападение на синагогу в Москве: ФСБ ликвидировала террористов
В Калужской области ликвидировали готовившихся напасть на синагогу в Москве террористов
14:54 07.03.2024 (обновлено: 14:55 07.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские силовики в Калужской области ликвидировали террористов, планировавших нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане – "Вилаят Хорасан"*, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы", – говорится в сообщении.
При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы ответным огнем, добавили в ведомстве.
По месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц.
В четверг ФСБ предотвратила
подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии. Готовивший теракт по заданию спецслужб Киева гражданин Белоруссии нейтрализован при попытке задержания.
1 марта ФСБ России
сообщила о задержании в Крыму жителя Симферополя и гражданки России и Украины, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Женщина 1986 года рождения была завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота.
*террористические организации, запрещенные в России
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