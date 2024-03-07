https://crimea.ria.ru/20240307/gotovili-napadenie-na-sinagogu-v-moskve-fsb-likvidirovala-terroristov-1135486846.html

Готовили нападение на синагогу в Москве: ФСБ ликвидировала террористов

Готовили нападение на синагогу в Москве: ФСБ ликвидировала террористов - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Готовили нападение на синагогу в Москве: ФСБ ликвидировала террористов

Российские силовики в Калужской области ликвидировали террористов, планировавших нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T14:54

2024-03-07T14:54

2024-03-07T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские силовики в Калужской области ликвидировали террористов, планировавших нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы ответным огнем, добавили в ведомстве.По месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц.В четверг ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии. Готовивший теракт по заданию спецслужб Киева гражданин Белоруссии нейтрализован при попытке задержания.1 марта ФСБ России сообщила о задержании в Крыму жителя Симферополя и гражданки России и Украины, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Женщина 1986 года рождения была завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота.*террористические организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаТеракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской областиГотовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пограничная служба фсб, новости, антитеррор, москва, калужская область, синагога, происшествия