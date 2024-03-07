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ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Карелии - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Карелии
ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Карелии - РИА Новости Крым, 07.03.2024
ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Карелии
ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии. Готовивший теракт по заданию спецслужб Киева гражданин Белоруссии... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T12:36
2024-03-07T12:42
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
антитеррор
новости
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии. Готовивший теракт по заданию спецслужб Киева гражданин Белоруссии нейтрализован при попытке задержания, сообщили в Центре общественных связей ведомства.Сотрудники органов безопасности и гражданские не пострадали, уточнили в ФСБ.На месте происшествия изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 производства Великобритании, американского электродетонатора М-6 и бытового таймера, а также пистолет Макарова и патроны к нему.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.1 марта ФСБ России сообщила о задержании в Крыму жителя Симферополя и гражданки России и Украины, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Женщина 1986 года рождения была завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота.Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов, в регионе блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты, и диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаГотовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, новости, карелия, россия, украина, происшествия
ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Карелии

ФСБ нейтрализовала готовившего теракт в Карелии гражданина Белоруссии

12:36 07.03.2024 (обновлено: 12:42 07.03.2024)
 
© ФСБ России ФСБ нейтрализовала готовившего теракт в Карелии гражданина Белоруссии
ФСБ нейтрализовала готовившего теракт в Карелии гражданина Белоруссии
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии. Готовивший теракт по заданию спецслужб Киева гражданин Белоруссии нейтрализован при попытке задержания, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца. При задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и в ходе боестолкновения был нейтрализован", - цитирует сообщение РИА Новости.
Сотрудники органов безопасности и гражданские не пострадали, уточнили в ФСБ.
На месте происшествия изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 производства Великобритании, американского электродетонатора М-6 и бытового таймера, а также пистолет Макарова и патроны к нему.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
1 марта ФСБ России сообщила о задержании в Крыму жителя Симферополя и гражданки России и Украины, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Женщина 1986 года рождения была завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота.
Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов, в регионе блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты, и диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактАнтитеррорНовостиКарелияРоссияУкраинаПроисшествия
 
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