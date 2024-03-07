https://crimea.ria.ru/20240307/fsb-predotvratila-terakt-spetssluzhb-ukrainy-v-karelii-1135482279.html

ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Карелии

ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Карелии - РИА Новости Крым, 07.03.2024

ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Карелии

ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии. Готовивший теракт по заданию спецслужб Киева гражданин Белоруссии... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T12:36

2024-03-07T12:36

2024-03-07T12:42

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

антитеррор

новости

карелия

россия

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/07/1135482376_0:3:1229:694_1920x0_80_0_0_7d25b0d60e40f0d80d78f1009eaf0c57.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии. Готовивший теракт по заданию спецслужб Киева гражданин Белоруссии нейтрализован при попытке задержания, сообщили в Центре общественных связей ведомства.Сотрудники органов безопасности и гражданские не пострадали, уточнили в ФСБ.На месте происшествия изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 производства Великобритании, американского электродетонатора М-6 и бытового таймера, а также пистолет Макарова и патроны к нему.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.1 марта ФСБ России сообщила о задержании в Крыму жителя Симферополя и гражданки России и Украины, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Женщина 1986 года рождения была завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота.Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов, в регионе блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты, и диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаГотовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ

карелия

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, новости, карелия, россия, украина, происшествия