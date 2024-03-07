https://crimea.ria.ru/20240307/glavnye-novosti-kryma-7-marta-1135498752.html

Главные новости Крыма: 7 марта

Главные новости Крыма: 7 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Главные новости Крыма: 7 марта

Крым вошел в тройку лидеров среди субъектов России по темпам экономического роста. В Крыму за 10 лет построили 273 ФАПа и амбулатории и обновили парк машин... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T23:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Крым вошел в тройку лидеров среди субъектов России по темпам экономического роста. В Крыму за 10 лет построили 273 ФАПа и амбулатории и обновили парк машин скорой помощи. На Всемирном фестивале молодежи студенты из Крыма и Сирии обговорили совместные проекты. В Крыму взяли под стражу и домашний арест 10 членов запрещенной Хизб ут-Тахрир*. Муниципальные парковки в Ялте будут работать бесплатно 8 и 9 марта. В Крыму заложат Международный сад мира в честь защитников Отечества.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым – в тройке лидеровКрым занимает третье место среди регионов России по темпам экономического роста за последние 10 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."Если говорить об итогах десятилетия, Крым успешно развивается. За этот период республика по темпам экономического роста занимает третье место среди субъектов Российской Федерации", - сказал глава правительства региона.Десятилетие в составе России было для Крыма успешным в развитии как экономики, так и социальной сферы, отметил Гоцанюк.Как изменилось здравоохранение Крыма за 10 летТакже глава крымского правительства сообщил, что в российском Крыму за 10 лет построили более 270 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в селах и полностью обновили парк автомобилей скорой помощи. "В сфере здравоохранения за 10 лет построено большое количество объектов, в первую очередь первичного звена. 273 объекта – это ФАПы и врачебные амбулатории в сельских поселениях. Построена 41 модульная станция скорой помощи, полностью заменен весь автопарк автомобилей скорой помощи", - сказал Гоцанюк.Студенты из Крыма и Сирии обговорили совместные проектыВ рамках Всемирного фестиваля молодежи делегация из Крыма взяла "культурное шефство" над молодежью из Сирии, активисты не только делились опытом, рассказывали о национальном колорите родных регионов, но и договаривались о возможных совместных проектах и мероприятиях. В Крыму взяли 10 членов Хизб ут-Тахрир*Девять членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* были заключены под стражу, еще один помещен под домашний арест в Крыму. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Киевского районного суда.Меры пресечения были избраны для членов запрещенной организации 5 и 6 марта, уточнили в суде.Международный сад мира появится в КрымуВ Крыму заложат Международный сад мира и памяти защитников Отечества "Благодатное кольцо". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество".Сад в честь памяти воинов, павших при защите русской земли от иноземных захватчиков, заложат 12 апреля в Красногвардейском районе. Акцию приурочат к 80-й годовщине освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков.В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"В Алупке планируют благоустроить рыболовецкую артель, рыболовецкое хозяйство впишется в общую концепцию благоустройства города. Об этом сообщает официальный канал Администрации Ялты."В планах города внести рыболовецкое хозяйство в общую концепцию благоустройства Алупки и организовать вблизи рыбный рынок", - говорится в сообщении.В Ялте парковки станут бесплатными на два дняУслуги муниципальных парковок в Ялте 8 и 9 марта будут бесплатными в честь Международного женского дня, сообщает администрация города."Оператору платных муниципальных парковок, расположенных на дорогах общего пользования местного значения, … в период времени с 8 по 9 марта 2024 года обеспечить функционирование данных парковок на безоплатной основе", – говорится в постановлении главы администрации Ялты Янины Павленко.В Крыму появится центр для обучения детей военным профессиямВ Симферополе строят специально оборудованный военно-спортивный городок-полигон для подготовки школьников 14-18 лет к военным профессиям.Председатель Совета "Союз пограничников Крыма", председатель правления Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко уточнил, что комплекс будет учитывать полевую, спортивно-тренировочную, морскую и начальную военную подготовку. Для этого администрацией крымской столицы уже был выделен участок в 55 соток. До конца апреля на нем должны появиться полосы препятствий и различные тренажеры – тир, скалодром, секторы изучения оружия, противохимической защиты и другие.Работать комплекс сможет с мая по конец октября. А в зимнее время дети будут заниматься в учебном классе в штабе "Союза пограничников".*Террористическая организация, запрещенная в России

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https://crimea.ria.ru/20240307/po-krymskomu-mostu-s-momenta-otkrytiya-proekhali-26-millionov-mashin-1135499145.html

https://crimea.ria.ru/20240307/kot-mostik-otkryl-personalnuyu-fotovystavku-v-evpatorii-1135479082.html

https://crimea.ria.ru/20240307/v-krymu-voditel-bmw-poydet-v-koloniyu-za-gibel-velosipedista-1135478173.html

https://crimea.ria.ru/20240307/prazdnichnye-trolleybusy-nachali-kursirovat-po-gorodam-kryma-1135486558.html

https://crimea.ria.ru/20240307/rekordno-teplyy-fevral-v-krymu-temperatura-znachitelno-prevysila-normu-1135483069.html

https://crimea.ria.ru/20240307/glavnoe-za-den-7-marta-1135499265.html

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