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Главное за день: 7 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Главное за день: 7 марта
Главное за день: 7 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Главное за день: 7 марта
Швеция официально стала членом НАТО. В Калужской области ликвидировали террористов, которые готовили нападение на синагогу. В Карелии предотвращен теракт... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T22:58
2024-03-07T22:47
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антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Швеция официально стала членом НАТО. В Калужской области ликвидировали террористов, которые готовили нападение на синагогу. В Карелии предотвращен теракт спецслужб Украины. ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие иностранной валюты. Госдума примет законы для исполнения послания президента до конца весенней сессии. Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Швеция стала полноправным членом НАТО7 марта вступил в силу протокол о присоединении Швеции к НАТО, подписанный в июле 2022 года. Как отметили в Госдепе США, все условия для вступления в силу протокола о присоединении скандинавской страны к военному блоку выполнены.Таким образом, Швеция стала 32-м участником Североатлантического альянса. До этого, в августе прошлого года, к НАТО присоединилась Финляндия.В Калужской области ликвидировали террористовРоссийские силовики в Калужской области ликвидировали террористов, планировавших нападение на синагогу в Москве. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы ответным огнем.Радикалы принадлежали к запрещенной в РФ террористической организации "Вилаят Хорасан"* – афганской ячейки ИГИЛ*.По месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужбФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в карельском городе Олонец.Теракт по заданию спецслужб Киева готовил гражданин Белоруссии. Он изъял из заранее оборудованного схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство. При задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и в ходе боестолкновения был нейтрализованСотрудники органов безопасности и гражданские не пострадали.Ограничения на снятие валюты продлили на полгодаБанк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Также для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.Ограничения предполагают, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять сумму не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства выдаются в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также можно получить только в российской валюте.Законы для реализации послания Путина примут в ближайшее времяДо конца весенней сессии программа законопроектов по реализации послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет готова и согласована, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы Леонид Ивлев.По его словам, созданная в Госдуме рабочая группа уже разрабатывает примерный перечень законопроектов, которые необходимы для исполнения всех поручений президента, заявленных в рамках послания главы государства к Федеральному собранию.Некоторые из них будут приняты уже в марте.Залужный стал послом Киева в БританииПрезидент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании, сообщил украинский МИД.С 8 февраля Залужный официально находился без работы после того, как президент снял его с должности главкома ВСУ.Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.*террористические организации, запрещенные в России
https://crimea.ria.ru/20240307/britaniya-postavit-kievu-esche-10-tysyach-udarnykh-morskikh-i-fpv-dronov-1135498120.html
https://crimea.ria.ru/20240307/eto-koshmar-chto-pokazali-praymeriz-v-ssha-1135496050.html
https://crimea.ria.ru/20240307/spustya-2-goda-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-demobilizatsii-srochnikov-1135498860.html
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новости, главное за день, в мире, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, валерий залужный, швеция, нато
Главное за день: 7 марта

Главные события и заявления четверга, 7 марта

22:58 07.03.2024
 
Швеция НАТО
Швеция НАТО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Швеция официально стала членом НАТО. В Калужской области ликвидировали террористов, которые готовили нападение на синагогу. В Карелии предотвращен теракт спецслужб Украины. ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие иностранной валюты. Госдума примет законы для исполнения послания президента до конца весенней сессии. Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Швеция стала полноправным членом НАТО

7 марта вступил в силу протокол о присоединении Швеции к НАТО, подписанный в июле 2022 года. Как отметили в Госдепе США, все условия для вступления в силу протокола о присоединении скандинавской страны к военному блоку выполнены.
Таким образом, Швеция стала 32-м участником Североатлантического альянса. До этого, в августе прошлого года, к НАТО присоединилась Финляндия.
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В Калужской области ликвидировали террористов

Российские силовики в Калужской области ликвидировали террористов, планировавших нападение на синагогу в Москве. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы ответным огнем.
Радикалы принадлежали к запрещенной в РФ террористической организации "Вилаят Хорасан"* – афганской ячейки ИГИЛ*.
По месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужб

ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в карельском городе Олонец.
Теракт по заданию спецслужб Киева готовил гражданин Белоруссии. Он изъял из заранее оборудованного схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство. При задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и в ходе боестолкновения был нейтрализован
Сотрудники органов безопасности и гражданские не пострадали.
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Ограничения на снятие валюты продлили на полгода

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Также для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Ограничения предполагают, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять сумму не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства выдаются в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также можно получить только в российской валюте.

Законы для реализации послания Путина примут в ближайшее время

До конца весенней сессии программа законопроектов по реализации послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет готова и согласована, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы Леонид Ивлев.
По его словам, созданная в Госдуме рабочая группа уже разрабатывает примерный перечень законопроектов, которые необходимы для исполнения всех поручений президента, заявленных в рамках послания главы государства к Федеральному собранию.
Некоторые из них будут приняты уже в марте.

Залужный стал послом Киева в Британии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании, сообщил украинский МИД.
С 8 февраля Залужный официально находился без работы после того, как президент снял его с должности главкома ВСУ.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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