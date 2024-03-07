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Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода

Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, а также запрет для банков взимать с граждан... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T17:36

2024-03-07T17:36

2024-03-07T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, а также запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, сообщает регулятор.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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