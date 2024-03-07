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Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, а также запрет для банков взимать с граждан... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, а также запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, сообщает регулятор.
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центробанк рф, курс валют, экономика, общество, новости
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода

17:36 07.03.2024 (обновлено: 17:41 07.03.2024)
 
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Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, а также запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, сообщает регулятор.
"Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты... Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", - говорится в сообщении.
 
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