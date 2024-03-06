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В Симферополе в среду снова ограничат движение – улицы и сроки

В Симферополе в среду снова ограничат движение – улицы и сроки - РИА Новости Крым, 06.03.2024

В Симферополе в среду снова ограничат движение – улицы и сроки

Из-за обрезки деревьев в центре Симферополя в среду ограничат движение, а также возможны перебои с электроснабжением. Об этом предупреждает администрация... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T06:43

2024-03-06T06:43

2024-03-06T06:43

симферополь

благоустройство

городская среда

новости крыма

обрезка деревьев в симферополе

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Из-за обрезки деревьев в центре Симферополя в среду ограничат движение, а также возможны перебои с электроснабжением. Об этом предупреждает администрация крымской столицы.Также в указанное время возможны перебои с электроснабжением и затруднение передвижения транспорта по центральным улицам города. В этой связи власти Симферополя просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты.Обрезка деревьев проводится ежегодно. В этом году первый этап работы должен закончиться до 15 апреля. Второй этап – с 15 октября до 15 декабря, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеЧистое небо: когда улицы Симферополя "освободят" от проводовКогда закончат капремонт улиц в центре Симферополя

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симферополь, благоустройство, городская среда, новости крыма, обрезка деревьев в симферополе, транспорт, логистика