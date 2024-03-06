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В Симферополе в среду снова ограничат движение – улицы и сроки - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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В Симферополе в среду снова ограничат движение – улицы и сроки
В Симферополе в среду снова ограничат движение – улицы и сроки - РИА Новости Крым, 06.03.2024
В Симферополе в среду снова ограничат движение – улицы и сроки
Из-за обрезки деревьев в центре Симферополя в среду ограничат движение, а также возможны перебои с электроснабжением. Об этом предупреждает администрация... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T06:43
2024-03-06T06:43
симферополь
благоустройство
городская среда
новости крыма
обрезка деревьев в симферополе
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Из-за обрезки деревьев в центре Симферополя в среду ограничат движение, а также возможны перебои с электроснабжением. Об этом предупреждает администрация крымской столицы.Также в указанное время возможны перебои с электроснабжением и затруднение передвижения транспорта по центральным улицам города. В этой связи власти Симферополя просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты.Обрезка деревьев проводится ежегодно. В этом году первый этап работы должен закончиться до 15 апреля. Второй этап – с 15 октября до 15 декабря, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеЧистое небо: когда улицы Симферополя "освободят" от проводовКогда закончат капремонт улиц в центре Симферополя
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симферополь, благоустройство, городская среда, новости крыма, обрезка деревьев в симферополе, транспорт, логистика
В Симферополе в среду снова ограничат движение – улицы и сроки

В центре Симферополя в среду ограничат движение из-за обрезки деревьев

06:43 06.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Из-за обрезки деревьев в центре Симферополя в среду ограничат движение, а также возможны перебои с электроснабжением. Об этом предупреждает администрация крымской столицы.

"В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 06.03.2024 будет ограничено движение на участках улиц Гоголя – от улицы Спера до Чернышевского, а также Желябова – от улицы Долгоруковской до Александра Невского, левая полоса движения", – сказано в сообщении столичной мэрии.

© Пресс-служба администрации СимферополяВ центре Симферополя ограничат движение из-за обрезки деревьев
В центре Симферополя ограничат движение из-за обрезки деревьев
© Пресс-служба администрации Симферополя
В центре Симферополя ограничат движение из-за обрезки деревьев
© Пресс-служба администрации СимферополяВ центре Симферополя ограничат движение из-за обрезки деревьев
В центре Симферополя ограничат движение из-за обрезки деревьев
© Пресс-служба администрации Симферополя
В центре Симферополя ограничат движение из-за обрезки деревьев
Также в указанное время возможны перебои с электроснабжением и затруднение передвижения транспорта по центральным улицам города. В этой связи власти Симферополя просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты.
Обрезка деревьев проводится ежегодно. В этом году первый этап работы должен закончиться до 15 апреля. Второй этап – с 15 октября до 15 декабря, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.
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