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В Севастополе остановили паромы - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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В Севастополе остановили паромы
В Севастополе остановили паромы - РИА Новости Крым, 06.03.2024
В Севастополе остановили паромы
Паром "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" временно не работают. Об этом в среду утром сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T08:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" временно не работают. Об этом в среду утром сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее сообщалось, что 1 марта паром "Адмирал Лазарев" вышел на линию Артбухта – Северная" после ремонта.По данным Дептранса Севастополя, весной через Севастопольскую бухту будут курсировать два парома. Интервал движения – 30 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколенияСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективуКакие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
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паромы и катера в севастополе, новости, новости крыма, морской транспорт, логистика, севастополь, транспорт
В Севастополе остановили паромы

В Севастополе остановлено движение паромов "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев"

08:16 06.03.2024 (обновлено: 08:19 06.03.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" временно не работают. Об этом в среду утром сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Паром "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" временно не осуществляют движение", – говорится в Telegram-сообщении дирекции профильного департамента.
Ранее сообщалось, что 1 марта паром "Адмирал Лазарев" вышел на линию Артбухта – Северная" после ремонта.
По данным Дептранса Севастополя, весной через Севастопольскую бухту будут курсировать два парома. Интервал движения – 30 минут.
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Паромы и катера в СевастополеНовостиНовости КрымаМорской транспортЛогистикаСевастопольТранспорт
 
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