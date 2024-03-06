https://crimea.ria.ru/20240306/v-sevastopole-ostanovili-paromy-1135441804.html

В Севастополе остановили паромы

В Севастополе остановили паромы - РИА Новости Крым, 06.03.2024

В Севастополе остановили паромы

Паром "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" временно не работают. Об этом в среду утром сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T08:16

2024-03-06T08:16

2024-03-06T08:19

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" временно не работают. Об этом в среду утром сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее сообщалось, что 1 марта паром "Адмирал Лазарев" вышел на линию Артбухта – Северная" после ремонта.По данным Дептранса Севастополя, весной через Севастопольскую бухту будут курсировать два парома. Интервал движения – 30 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколенияСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективуКакие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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