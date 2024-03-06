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В Керченском проливе штормит: как работает паромная переправа
В Керченском проливе штормит: как работает паромная переправа - РИА Новости Крым, 06.03.2024
В Керченском проливе штормит: как работает паромная переправа
В Керченском проливе в среду действует штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 17 м/с, паромы работают по фактической погоде. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T10:01
2024-03-06T10:01
2024-03-06T10:01
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в среду действует штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 17 м/с, паромы работают по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот.По прогнозу Росгидромета, 6 марта в проливе без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 метра. Температура воздуха +8…+10, температура воды в море +7…+8 градусов.За последние сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с начала работы переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7720 рейсов, перевезли более 454 тысяч пассажиров и около 265 тысяч грузовиков.Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Понижение температуры и дожди: погода в Крыму в средуЗадержанные перед Крымским мостом поезда прибыли на станции назначенияДвижение поездов по Крымскому мосту возобновили
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, новости крыма
В Керченском проливе штормит: как работает паромная переправа
Керченская паромная переправа работает в среду по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в среду действует штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 17 м/с, паромы работают по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/с", - говорится в сообщении.
По прогнозу Росгидромета, 6 марта в проливе без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 метра. Температура воздуха +8…+10, температура воды в море +7…+8 градусов.
За последние сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с начала работы переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7720 рейсов, перевезли более 454 тысяч пассажиров и около 265 тысяч грузовиков.
Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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