https://crimea.ria.ru/20240306/v-kerchenskom-prolive-shtormit-kak-rabotaet-paromnaya-pereprava-1135444461.html

В Керченском проливе штормит: как работает паромная переправа

В Керченском проливе штормит: как работает паромная переправа - РИА Новости Крым, 06.03.2024

В Керченском проливе штормит: как работает паромная переправа

В Керченском проливе в среду действует штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 17 м/с, паромы работают по фактической погоде. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T10:01

2024-03-06T10:01

2024-03-06T10:01

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

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керченский пролив

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порт крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в среду действует штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 17 м/с, паромы работают по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот.По прогнозу Росгидромета, 6 марта в проливе без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 метра. Температура воздуха +8…+10, температура воды в море +7…+8 градусов.За последние сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с начала работы переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7720 рейсов, перевезли более 454 тысяч пассажиров и около 265 тысяч грузовиков.Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Понижение температуры и дожди: погода в Крыму в средуЗадержанные перед Крымским мостом поезда прибыли на станции назначенияДвижение поездов по Крымскому мосту возобновили

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, новости крыма