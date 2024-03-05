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Движение поездов по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Движение поездов по Крымскому мосту возобновили
Движение поездов по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Движение поездов по Крымскому мосту возобновили
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T09:36
2024-03-05T09:42
гранд сервис экспресс
крымский мост
логистика
транспорт
железные дороги крыма
поезд
новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс"."Движение поездов по Крымскому мосту открыто, поезда начали курсировать", - говорится в сообщении.На данный момент несколько составов следуют с опозданием. Из Крыма: В Крым: Отставание от графика постараются нагнать в пути. Крымский мост был перекрыт для проезда более восьми часов. Его закрыли во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 08:49.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240305/krymskiy-most-byl-zakryt-8-chasov-kakaya-ochered-i-skolko-zhdat-proezda-1135415265.html
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гранд сервис экспресс, крымский мост, логистика, транспорт, железные дороги крыма, поезд, новости крыма, поезд "таврия", безопасность республики крым и севастополя
Движение поездов по Крымскому мосту возобновили

Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено после перерыва

09:36 05.03.2024 (обновлено: 09:42 05.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Движение поездов по Крымскому мосту открыто, поезда начали курсировать", - говорится в сообщении.
На данный момент несколько составов следуют с опозданием.
Из Крыма:
  • Поезд №068 Симферополь – Москва следует с опозданием около 8 часов
  • Поезд №426 Симферополь – Кисловодск опаздывает более, чем на 5 часов
  • Поезд №174 Евпатория – Москва опаздывает на 5 часов
  • Поезд №092 Севастополь – Москва опаздывает более, чем на 4 часа
В Крым:
  • Поезд №316 Адлер – Симферополь опаздывает более, чем на 7 часов
  • Поезд №425 Кисловодск – Симферополь опаздывает более, чем на 5 часов
  • Поезд №092 Москва – Севастополь опаздывает на 6 часов
  • Поезд №173 Москва – Евпатория опаздывает более, чем на 5 часов
  • Поезд №028 Москва – Симферополь опаздывает менее, чем на 3 часа
Отставание от графика постараются нагнать в пути.
Крымский мост был перекрыт для проезда более восьми часов. Его закрыли во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 08:49.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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