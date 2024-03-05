https://crimea.ria.ru/20240305/dvizhenie-poezdov-po-krymskomu-mostu-vozobnovili-1135415448.html

Движение поездов по Крымскому мосту возобновили

Движение поездов по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Движение поездов по Крымскому мосту возобновили

Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T09:36

2024-03-05T09:36

2024-03-05T09:42

гранд сервис экспресс

крымский мост

логистика

транспорт

железные дороги крыма

поезд

новости крыма

поезд "таврия"

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс"."Движение поездов по Крымскому мосту открыто, поезда начали курсировать", - говорится в сообщении.На данный момент несколько составов следуют с опозданием. Из Крыма: В Крым: Отставание от графика постараются нагнать в пути. Крымский мост был перекрыт для проезда более восьми часов. Его закрыли во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 08:49.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240305/krymskiy-most-byl-zakryt-8-chasov-kakaya-ochered-i-skolko-zhdat-proezda-1135415265.html

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, крымский мост, логистика, транспорт, железные дороги крыма, поезд, новости крыма, поезд "таврия", безопасность республики крым и севастополя