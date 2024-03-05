https://crimea.ria.ru/20240305/zaderzhannye-pered-krymskim-mostom-poezda-pribyli-na-stantsii-naznacheniya-1135431854.html

Задержанные перед Крымским мостом поезда прибыли на станции назначения

Задержанные перед Крымским мостом поезда прибыли на станции назначения - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Задержанные перед Крымским мостом поезда прибыли на станции назначения

Все поезда, следующие на полуостров, после задержки из-за остановки движения по Крымскому мосту прибыли на станции назначения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T18:38

2024-03-05T18:38

2024-03-05T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Все поезда, следующие на полуостров, после задержки из-за остановки движения по Крымскому мосту прибыли на станции назначения. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Это поезда №316 Адлер – Симферополь, №425 Кисловодск – Симферополь, №028 Москва – Симферополь, №173 Москва – Евпатория, №142 Пермь – Симферополь, №092 Москва – Севастополь.Информация об опоздании поездов "Таврия", следованием из Крыма, на 18:00:- поезд №068 Симферополь – Москва следует с опозданием 7 часов 30 минут;- поезд №426 Симферополь – Кисловодск опаздывает на 5 часов;- поезд №174 Евпатория – Москва опаздывает на 5 часов;- поезд №092 Севастополь – Москва опаздывает на 3 часа 30 минут."Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути", – сообщили в компании.Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено утром во вторник после восьмичасового перерыва, несколько составов идут с опозданием.Крымский мост закрыли во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автомобилей по транспортному переходу было возобновлено в 08:49.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, новости крыма, гранд сервис экспресс, логистика, транспорт, крым