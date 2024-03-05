https://crimea.ria.ru/20240305/zaderzhannye-pered-krymskim-mostom-poezda-pribyli-na-stantsii-naznacheniya-1135431854.html
Задержанные перед Крымским мостом поезда прибыли на станции назначения
Задержанные перед Крымским мостом поезда прибыли на станции назначения - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Задержанные перед Крымским мостом поезда прибыли на станции назначения
Все поезда, следующие на полуостров, после задержки из-за остановки движения по Крымскому мосту прибыли на станции назначения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T18:38
2024-03-05T18:38
2024-03-05T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Все поезда, следующие на полуостров, после задержки из-за остановки движения по Крымскому мосту прибыли на станции назначения. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Это поезда №316 Адлер – Симферополь, №425 Кисловодск – Симферополь, №028 Москва – Симферополь, №173 Москва – Евпатория, №142 Пермь – Симферополь, №092 Москва – Севастополь.Информация об опоздании поездов "Таврия", следованием из Крыма, на 18:00:- поезд №068 Симферополь – Москва следует с опозданием 7 часов 30 минут;- поезд №426 Симферополь – Кисловодск опаздывает на 5 часов;- поезд №174 Евпатория – Москва опаздывает на 5 часов;- поезд №092 Севастополь – Москва опаздывает на 3 часа 30 минут."Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути", – сообщили в компании.Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено утром во вторник после восьмичасового перерыва, несколько составов идут с опозданием.Крымский мост закрыли во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автомобилей по транспортному переходу было возобновлено в 08:49.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, новости крыма, гранд сервис экспресс, логистика, транспорт, крым
Задержанные перед Крымским мостом поезда прибыли на станции назначения
После задержки из-за остановки движения по Крымскому мосту все поезда прибыли в Крым
18:38 05.03.2024 (обновлено: 18:39 05.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Все поезда, следующие на полуостров, после задержки из-за остановки движения по Крымскому мосту прибыли на станции назначения. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Это поезда №316 Адлер – Симферополь, №425 Кисловодск – Симферополь, №028 Москва – Симферополь, №173 Москва – Евпатория, №142 Пермь – Симферополь, №092 Москва – Севастополь.
Информация об опоздании поездов "Таврия", следованием из Крыма, на 18:00:
- поезд №068 Симферополь – Москва следует с опозданием 7 часов 30 минут;
- поезд №426 Симферополь – Кисловодск опаздывает на 5 часов;
- поезд №174 Евпатория – Москва опаздывает на 5 часов;
- поезд №092 Севастополь – Москва опаздывает на 3 часа 30 минут.
"Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути", – сообщили в компании.
Движение поездов
по Крымскому мосту было возобновлено утром во вторник после восьмичасового перерыва, несколько составов идут с опозданием.
Крымский мост закрыли
во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автомобилей по транспортному переходу было возобновлено в 08:49.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.