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В Мелитополе открыли обновленную больницу и станцию "скорой"

В Мелитополе открыли обновленную больницу и станцию "скорой" - РИА Новости Крым, 06.03.2024

В Мелитополе открыли обновленную больницу и станцию "скорой"

В Мелитополе открыли новый терапевтический корпус на 90 коек в областной больнице, а также подстанцию скорой помощи. В мероприятиях принял участие министр... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T09:38

2024-03-06T09:38

2024-03-06T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Мелитополе открыли новый терапевтический корпус на 90 коек в областной больнице, а также подстанцию скорой помощи. В мероприятиях принял участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба профильного министерства."Все оборудование отечественного производства, и возможности для спасения жизни пациентов созданы в полном объеме, в том числе даже для пациентов, находящихся в критическом состоянии длительное время", — сказал министр в рамках открытия терапевтического корпуса.Как уточнили в минздраве, корпус капитально отремонтирован, оборудован всем необходимым для оказания неотложной и плановой помощи. В здании размещены отделения реанимации и интенсивной терапии, отделение гемодиализа. В новых отделениях также разместят пациентов гематологического, кардиологического, неврологического, пульмонологического, эндокринологического, гастроэнтерологического и общетерапевтического профилей.Кроме того, во вторник после масштабного ремонта открыта подстанция скорой помощи. По словам Мурашко, подстанция получила новые реанимационные машины класса С, полностью укомплектована медикаментами, оборудованием для протезирования дыхательной функции, дефибрилляторами."Есть условия, где персонал размещается и укомплектовывает аптечки, есть спецодежда, в том числе средства защиты, что немаловажно в сегодняшних условиях. Машины все новые, скорые готовы к работе", — сказал министр.Там же начал функционировать "Единый диспетчерский центр" для контроля работы скорой. Это особая информационная система, которая обеспечит маршрутизацию пациентов и сформирует критерии качества по оказанию экстренной помощи.Ранее, в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Мурашко сообщал, что медицинские учреждения региона также получают новую технику, включая томографы и оборудование для проведения анализов.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоМурашко оценил уровень цифровизации в больницах КрымаВизит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя

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запорожская область, новые регионы россии, михаил мурашко, здравоохранение в россии, минздрав рф, новости, мелитополь, скорая помощь