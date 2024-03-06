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В Мелитополе открыли обновленную больницу и станцию "скорой" - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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В Мелитополе открыли обновленную больницу и станцию "скорой"
В Мелитополе открыли обновленную больницу и станцию "скорой" - РИА Новости Крым, 06.03.2024
В Мелитополе открыли обновленную больницу и станцию "скорой"
В Мелитополе открыли новый терапевтический корпус на 90 коек в областной больнице, а также подстанцию скорой помощи. В мероприятиях принял участие министр... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T09:38
2024-03-06T09:39
запорожская область
новые регионы россии
михаил мурашко
здравоохранение в россии
минздрав рф
новости
мелитополь
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Мелитополе открыли новый терапевтический корпус на 90 коек в областной больнице, а также подстанцию скорой помощи. В мероприятиях принял участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба профильного министерства."Все оборудование отечественного производства, и возможности для спасения жизни пациентов созданы в полном объеме, в том числе даже для пациентов, находящихся в критическом состоянии длительное время", — сказал министр в рамках открытия терапевтического корпуса.Как уточнили в минздраве, корпус капитально отремонтирован, оборудован всем необходимым для оказания неотложной и плановой помощи. В здании размещены отделения реанимации и интенсивной терапии, отделение гемодиализа. В новых отделениях также разместят пациентов гематологического, кардиологического, неврологического, пульмонологического, эндокринологического, гастроэнтерологического и общетерапевтического профилей.Кроме того, во вторник после масштабного ремонта открыта подстанция скорой помощи. По словам Мурашко, подстанция получила новые реанимационные машины класса С, полностью укомплектована медикаментами, оборудованием для протезирования дыхательной функции, дефибрилляторами."Есть условия, где персонал размещается и укомплектовывает аптечки, есть спецодежда, в том числе средства защиты, что немаловажно в сегодняшних условиях. Машины все новые, скорые готовы к работе", — сказал министр.Там же начал функционировать "Единый диспетчерский центр" для контроля работы скорой. Это особая информационная система, которая обеспечит маршрутизацию пациентов и сформирует критерии качества по оказанию экстренной помощи.Ранее, в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Мурашко сообщал, что медицинские учреждения региона также получают новую технику, включая томографы и оборудование для проведения анализов.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоМурашко оценил уровень цифровизации в больницах КрымаВизит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя
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запорожская область, новые регионы россии, михаил мурашко, здравоохранение в россии, минздрав рф, новости, мелитополь, скорая помощь
В Мелитополе открыли обновленную больницу и станцию "скорой"

Мурашко: в медицине Запорожской области произошли колоссальные изменения

09:38 06.03.2024 (обновлено: 09:39 06.03.2024)
 
© Минздрав РоссииОбновленные медучреждения открыли в Мелитополе
Обновленные медучреждения открыли в Мелитополе
© Минздрав России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Мелитополе открыли новый терапевтический корпус на 90 коек в областной больнице, а также подстанцию скорой помощи. В мероприятиях принял участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба профильного министерства.
"Все оборудование отечественного производства, и возможности для спасения жизни пациентов созданы в полном объеме, в том числе даже для пациентов, находящихся в критическом состоянии длительное время", — сказал министр в рамках открытия терапевтического корпуса.
Как уточнили в минздраве, корпус капитально отремонтирован, оборудован всем необходимым для оказания неотложной и плановой помощи. В здании размещены отделения реанимации и интенсивной терапии, отделение гемодиализа. В новых отделениях также разместят пациентов гематологического, кардиологического, неврологического, пульмонологического, эндокринологического, гастроэнтерологического и общетерапевтического профилей.
"В 2023 году в Мелитопольскую областную больницу закуплено 1602 единицы медицинской мебели и медицинского оборудования для оснащения терапевтического корпуса, в том числе 17 аппаратов для фильтрации крови, аппарат "Диалог+", реанимационное оборудование", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, во вторник после масштабного ремонта открыта подстанция скорой помощи. По словам Мурашко, подстанция получила новые реанимационные машины класса С, полностью укомплектована медикаментами, оборудованием для протезирования дыхательной функции, дефибрилляторами.
© Минздрав РоссииПодстанцию скорой помощи в открыли в Мелитополе
Подстанцию скорой помощи в открыли в Мелитополе
© Минздрав России
Подстанцию скорой помощи в открыли в Мелитополе
"Есть условия, где персонал размещается и укомплектовывает аптечки, есть спецодежда, в том числе средства защиты, что немаловажно в сегодняшних условиях. Машины все новые, скорые готовы к работе", — сказал министр.
Там же начал функционировать "Единый диспетчерский центр" для контроля работы скорой. Это особая информационная система, которая обеспечит маршрутизацию пациентов и сформирует критерии качества по оказанию экстренной помощи.
Ранее, в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Мурашко сообщал, что медицинские учреждения региона также получают новую технику, включая томографы и оборудование для проведения анализов.
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Запорожская областьНовые регионы РоссииМихаил МурашкоЗдравоохранение в РоссииМинздрав РФНовостиМелитопольСкорая помощь
 
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