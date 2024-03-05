В какие дни марта в Крыму изменится расписание пригородных поездов
В марте в Крыму изменят расписание пригородные поезда из-за ремонта путей – перевозчик
© Фото: Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК)Станция Крымской железной дороги Керчь-Южная
© Фото: Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
"В марте изменится расписание пригородных поездов в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Семь Колодезей – Пресноводная. Изменения графика будут действовать 6, 12, 13, 14 и 19 марта 2024 года, в остальные дни поезда будут курсировать по обычному расписанию. На некоторых участках пути поезда будут отменены", – сказано в сообщении перевозчика.
Расписание движения поездов на эти даты:
- —Состав №6798/6797 отменяется на участке Семь Колодезей – Керчь и будет курсировать по маршруту Феодосия – Семь Колодезей;
- —№6124 отменяется на участке Владиславовка – Керчь Южная и будет курсировать по маршруту Феодосия – Владиславовка;
- —№ 6803/6804 сообщением Анапа – Керчь Южная продлевается до станции Керчь;
- —№ 6809/6810 сообщением Анапа – Керчь Южная продлевается до станции Керчь;
- —№ 6744 сообщением Керчь – Джанкой: изменяется расписание на участке Пресноводная – Семь Колодезей.
Перевозчик просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
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