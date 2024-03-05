https://crimea.ria.ru/20240305/v-kakie-dni-marta-v-krymu-izmenitsya-raspisanie-prigorodnykh-poezdov-1135198747.html

В какие дни марта в Крыму изменится расписание пригородных поездов

В какие дни марта в Крыму изменится расписание пригородных поездов - РИА Новости Крым, 05.03.2024

В какие дни марта в Крыму изменится расписание пригородных поездов

В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом предупредили в пресс-службе Южной... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T21:52

2024-03-05T21:52

2024-03-05T21:52

пригородные поезда

поезд

новости крыма

крым

железные дороги крыма

логистика

краснодарский край

феодосия

железная дорога

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.Расписание движения поездов на эти даты:Перевозчик просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поездПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписаниеВ крымских электричках подорожают билеты: направления и цены

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керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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