Рейтинг@Mail.ru
В какие дни марта в Крыму изменится расписание пригородных поездов - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240305/v-kakie-dni-marta-v-krymu-izmenitsya-raspisanie-prigorodnykh-poezdov-1135198747.html
В какие дни марта в Крыму изменится расписание пригородных поездов
В какие дни марта в Крыму изменится расписание пригородных поездов - РИА Новости Крым, 05.03.2024
В какие дни марта в Крыму изменится расписание пригородных поездов
В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом предупредили в пресс-службе Южной... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T21:52
2024-03-05T21:52
пригородные поезда
поезд
новости крыма
крым
железные дороги крыма
логистика
краснодарский край
феодосия
железная дорога
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/11/1119693682_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_c6828b9036655b7e79f8932a5e49f407.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.Расписание движения поездов на эти даты:Перевозчик просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поездПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписаниеВ крымских электричках подорожают билеты: направления и цены
крым
краснодарский край
феодосия
анапа
керчь
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/11/1119693682_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_1aa8042672e1767e259f4977d4031213.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пригородные поезда, поезд, новости крыма, крым, железные дороги крыма, логистика, краснодарский край, феодосия, железная дорога, новости, анапа, керчь, джанкой
В какие дни марта в Крыму изменится расписание пригородных поездов

В марте в Крыму изменят расписание пригородные поезда из-за ремонта путей – перевозчик

21:52 05.03.2024
 
© Фото: Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК)Станция Крымской железной дороги Керчь-Южная
Станция Крымской железной дороги Керчь-Южная
© Фото: Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК)
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

"В марте изменится расписание пригородных поездов в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Семь Колодезей – Пресноводная. Изменения графика будут действовать 6, 12, 13, 14 и 19 марта 2024 года, в остальные дни поезда будут курсировать по обычному расписанию. На некоторых участках пути поезда будут отменены", – сказано в сообщении перевозчика.

Расписание движения поездов на эти даты:
  • Состав №6798/6797 отменяется на участке Семь Колодезей – Керчь и будет курсировать по маршруту Феодосия – Семь Колодезей;
  • №6124 отменяется на участке Владиславовка – Керчь Южная и будет курсировать по маршруту Феодосия – Владиславовка;
  • № 6803/6804 сообщением Анапа – Керчь Южная продлевается до станции Керчь;
  • № 6809/6810 сообщением Анапа – Керчь Южная продлевается до станции Керчь;
  • № 6744 сообщением Керчь – Джанкой: изменяется расписание на участке Пресноводная – Семь Колодезей.
Перевозчик просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд
Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание
В крымских электричках подорожают билеты: направления и цены
 
Пригородные поездаПоездНовости КрымаКрымЖелезные дороги КрымаЛогистикаКраснодарский крайФеодосияЖелезная дорогаНовостиАнапаКерчьДжанкой
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52В какие дни марта в Крыму изменится расписание пригородных поездов
21:51Российские виноделы просят повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО
21:32Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму
21:28Сигнальные ракеты запускают в Севастополе
21:05В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции
20:46Чего хотят женщины: крымчанки назвали желаемые подарки к 8 марта
20:27Антироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму
20:05Назначен новый омбудсмен Херсонской области
19:52"К рукам прилипло": эксперт о причине ухода Нуланд
19:34Рекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукции
19:16Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
19:08В Крым на реабилитацию приехали 52 ребенка с новых территорий
18:53Илья Резник выступит в Симферополе на "Юбилее Маэстро"
18:38Задержанные перед Крымским мостом поезда прибыли на станции назначения
18:16Это провал: Захарова прокомментировала предстоящую отставку Нуланд
17:52Погиб на Херсонщине: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:21"Печеньки" закончились: Нуланд покидает Госдеп США
17:02Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего ЧФ Соколова
16:43ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК
16:22В Крыму возможен новый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом
Лента новостейМолния