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Путин поблагодарил женщин-участниц СВО - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Путин поблагодарил женщин-участниц СВО
Путин поблагодарил женщин-участниц СВО - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Путин поблагодарил женщин-участниц СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских женщин, находящихся на линии боевого соприкосновения, а также волонтеров, за стойкость, мужество и... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T12:29
2024-03-05T12:29
владимир путин (политик)
общество
международный женский день
герои сво
вооруженные силы россии
волонтеры
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских женщин, находящихся на линии боевого соприкосновения, а также волонтеров, за стойкость, мужество и милосердие. Об этом глава государства заявил в обращении к участникам Всероссийского женского форума в преддверии 8 Марта.Он отметил, что в России женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития, в том числе в таких важнейших сферах как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление.Глава государства добавил, что 40% руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов.Путин также подчеркнул ключевую роль женщины в сохранении традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений."Ведь именно женщины трудятся в школах и детских садах, занимают ведущие позиции в образовательной сфере. Женщины – главный центр притяжения в семье. Вы создаете здесь атмосферу любви, понимания и заботы", – сказал он.Всероссийский женский форум "Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию" начал работу 5 марта. В течение двух дней мероприятия саммита, посвященные роли и вкладу женщин в развитие регионов, пройдут на площадке международной выставки "Россия" на ВДНХ. В форуме участвуют все 89 субъектов РФ. Тема защиты семьи и сохранения традиционных ценностей станет на женском саммите одной из главных. Гости и участники форума смогут посетить многочисленные стратегические и тематические сессии, дискуссии, презентации, выставки, показы коллекций российских женщин-дизайнеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублейВ России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноСемья должна быть в центре государственной политики России – Путин
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владимир путин (политик), общество, международный женский день, герои сво, вооруженные силы россии, волонтеры, новости, россия
Путин поблагодарил женщин-участниц СВО

Путин: сотни женщин находятся на линии соприкосновения в зоне СВО

12:29 05.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин обратился к участникам Всероссийского женского форума
Президент РФ В. Путин обратился к участникам Всероссийского женского форума
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских женщин, находящихся на линии боевого соприкосновения, а также волонтеров, за стойкость, мужество и милосердие. Об этом глава государства заявил в обращении к участникам Всероссийского женского форума в преддверии 8 Марта.
"На форуме состоится награждение лауреатов премии "По зову женского сердца", в том числе участниц специальной военной операции. Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов – и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость", - сказал президент.
Он отметил, что в России женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития, в том числе в таких важнейших сферах как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление.
Глава государства добавил, что 40% руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов.
Путин также подчеркнул ключевую роль женщины в сохранении традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений.
"Ведь именно женщины трудятся в школах и детских садах, занимают ведущие позиции в образовательной сфере. Женщины – главный центр притяжения в семье. Вы создаете здесь атмосферу любви, понимания и заботы", – сказал он.
Всероссийский женский форум "Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию" начал работу 5 марта. В течение двух дней мероприятия саммита, посвященные роли и вкладу женщин в развитие регионов, пройдут на площадке международной выставки "Россия" на ВДНХ. В форуме участвуют все 89 субъектов РФ. Тема защиты семьи и сохранения традиционных ценностей станет на женском саммите одной из главных. Гости и участники форума смогут посетить многочисленные стратегические и тематические сессии, дискуссии, презентации, выставки, показы коллекций российских женщин-дизайнеров.
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Владимир Путин (политик)ОбществоМеждународный женский деньГерои СВОВооруженные силы РоссииВолонтерыНовостиРоссия
 
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