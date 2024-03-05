https://crimea.ria.ru/20240305/putin-poblagodaril-zhenschin-uchastnits-svo-1135418981.html

Путин поблагодарил женщин-участниц СВО

Путин поблагодарил женщин-участниц СВО - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Путин поблагодарил женщин-участниц СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских женщин, находящихся на линии боевого соприкосновения, а также волонтеров, за стойкость, мужество и... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T12:29

2024-03-05T12:29

2024-03-05T12:29

владимир путин (политик)

общество

международный женский день

герои сво

вооруженные силы россии

волонтеры

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских женщин, находящихся на линии боевого соприкосновения, а также волонтеров, за стойкость, мужество и милосердие. Об этом глава государства заявил в обращении к участникам Всероссийского женского форума в преддверии 8 Марта.Он отметил, что в России женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития, в том числе в таких важнейших сферах как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление.Глава государства добавил, что 40% руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов.Путин также подчеркнул ключевую роль женщины в сохранении традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений."Ведь именно женщины трудятся в школах и детских садах, занимают ведущие позиции в образовательной сфере. Женщины – главный центр притяжения в семье. Вы создаете здесь атмосферу любви, понимания и заботы", – сказал он.Всероссийский женский форум "Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию" начал работу 5 марта. В течение двух дней мероприятия саммита, посвященные роли и вкладу женщин в развитие регионов, пройдут на площадке международной выставки "Россия" на ВДНХ. В форуме участвуют все 89 субъектов РФ. Тема защиты семьи и сохранения традиционных ценностей станет на женском саммите одной из главных. Гости и участники форума смогут посетить многочисленные стратегические и тематические сессии, дискуссии, презентации, выставки, показы коллекций российских женщин-дизайнеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублейВ России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноСемья должна быть в центре государственной политики России – Путин

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общество, международный женский день, герои сво, вооруженные силы россии, волонтеры, новости, россия