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Крымский мост был закрыт 8 часов: какая очередь и сколько ждать проезда
Крымский мост был закрыт 8 часов: какая очередь и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Крымский мост был закрыт 8 часов: какая очередь и сколько ждать проезда
В очереди на досмотр на Крымский мост стоят 380 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T09:27
2024-03-05T09:27
2024-03-05T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В очереди на досмотр на Крымский мост стоят 380 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост был перекрыт для проезда более восьми часов. Его закрыли во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 08:49.На данный момент из-за действующих ночью ограничений задерживаются девять поездов дальнего следования.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыли для проезда автомобилейДвижение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов На Крымском мосту очередь со стороны Кубани
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост был закрыт 8 часов: какая очередь и сколько ждать проезда
Очередь перед Крымским мостом насчитывает 380 машин