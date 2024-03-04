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В Севастополе осуждены полицейские из группы черных риелторов

В Севастополе осуждены полицейские из группы черных риелторов - РИА Новости Крым, 04.03.2024

В Севастополе осуждены полицейские из группы черных риелторов

В Севастополе четверо квартирных аферистов получили сроки за мошенничество с квартирами и землей пенсионеров и психически нездоровых одиноких граждан. Как... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T16:54

2024-03-04T16:54

2024-03-04T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе четверо квартирных аферистов получили сроки за мошенничество с квартирами и землей пенсионеров и психически нездоровых одиноких граждан. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, двое их фигурантов служили в полиции.По версии следствия, члены организованной преступной группы в 2019 и 2020 годах обманом убеждали свих жертв выписывать доверенности на управление имуществом, а после переоформляли недвижимость на себя и своих родственников.Преступную группу выявили сотрудники МВД во взаимодействии с ФСБ в августе 2021 года. По данным пресс-службы Следкома по Крыму и Севастополю, одним из фигурантов оказался участковый, вторым – инспектор патрульно-постовой службы, еще одна из фигуранток – 73-летняя родственница одного из них, на которую оформляли недвижимость. Все они получили обвинительные приговоры по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество. При этом экс-полицейские приговорены судом к шести годам исправительной колонии общего режима каждый со штрафами по 200 тысяч рублей, ограничением свободы на год и лишением специального звания сотрудников полиции. Их сообщница – к четырем годам условно и штрафу в 1 миллион рублей.Еще один участник группы, по данным СК, был вовлечен в преступную группу, поскольку ранее имел опыт сделок с недвижимостью – именно он оформлял на себя доверенности от потерпевших, которых находили теперь уже бывшие участковый и инспектор.Четвертый фигурант заключил досудебное соглашение со следствием и был осужден еще в ноябре 2022 года к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима. Читайте также на РИА Новости Крым:"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейВыманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжаЖительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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