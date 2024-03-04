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Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет
Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет
Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T09:46
2024-03-04T09:46
2024-03-04T09:46
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
порт кавказ
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морской транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7 696 рейсов. Перевезены 453 491 пассажир и 264 039 грузовиков.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Автомобилям массой до 3,5 тонн разрешено движение через Крымский мост, где предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра в целях безопасности. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.В ночь на 4 марта Крымский мост перекрывали на 4 часа. Движение было возобновлено около 8 часов утра. По состоянию на 9.00, по информации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по трассе "Таврида" под Феодосией полностью восстановленоРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, морской транспорт, логистика, новости крыма
Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет
Керченская паромная переправа работает в понедельник утром по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 4 марта ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Без осадков, видимость хорошая, температура воздуха +9...11 градусов, температура воды в море +5...+6", - говорится в сообщении.
За последние сутки паромы выполнили 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7 696 рейсов. Перевезены 453 491 пассажир и 264 039 грузовиков.
В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.
Автомобилям массой до 3,5 тонн разрешено движение через Крымский мост, где предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра в целях безопасности. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
В ночь на 4 марта Крымский мост перекрывали
на 4 часа. Движение было возобновлено около 8 часов утра. По состоянию на 9.00, по информации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
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