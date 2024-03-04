https://crimea.ria.ru/20240304/rabota-kerchenskoy-perepravy-v-ponedelnik-shtormovykh-preduprezhdeniy-net-1135390272.html

Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет

Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет

Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T09:46

2024-03-04T09:46

2024-03-04T09:46

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

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логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7 696 рейсов. Перевезены 453 491 пассажир и 264 039 грузовиков.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Автомобилям массой до 3,5 тонн разрешено движение через Крымский мост, где предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра в целях безопасности. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.В ночь на 4 марта Крымский мост перекрывали на 4 часа. Движение было возобновлено около 8 часов утра. По состоянию на 9.00, по информации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по трассе "Таврида" под Феодосией полностью восстановленоРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, морской транспорт, логистика, новости крыма