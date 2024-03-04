Рейтинг@Mail.ru
Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240304/rabota-kerchenskoy-perepravy-v-ponedelnik-shtormovykh-preduprezhdeniy-net-1135390272.html
Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет
Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет
Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T09:46
2024-03-04T09:46
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
порт кавказ
порт крым
морской транспорт
логистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134637577_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_883e8e8790217827fe0998c0972aea10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7 696 рейсов. Перевезены 453 491 пассажир и 264 039 грузовиков.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Автомобилям массой до 3,5 тонн разрешено движение через Крымский мост, где предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра в целях безопасности. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.В ночь на 4 марта Крымский мост перекрывали на 4 часа. Движение было возобновлено около 8 часов утра. По состоянию на 9.00, по информации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по трассе "Таврида" под Феодосией полностью восстановленоРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134637577_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_010059bfcb1108e70be089d690e39d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, морской транспорт, логистика, новости крыма
Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет

Керченская паромная переправа работает в понедельник утром по фактической погоде

09:46 04.03.2024
 
© РосморречфлотПаромная переправа через Керченский пролив
Паромная переправа через Керченский пролив
© Росморречфлот
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 4 марта ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Без осадков, видимость хорошая, температура воздуха +9...11 градусов, температура воды в море +5...+6", - говорится в сообщении.
За последние сутки паромы выполнили 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7 696 рейсов. Перевезены 453 491 пассажир и 264 039 грузовиков.
В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.
Автомобилям массой до 3,5 тонн разрешено движение через Крымский мост, где предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра в целях безопасности. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
В ночь на 4 марта Крымский мост перекрывали на 4 часа. Движение было возобновлено около 8 часов утра. По состоянию на 9.00, по информации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Движение по трассе "Таврида" под Феодосией полностью восстановлено
Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
 
Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКерченский проливПорт КавказПорт КрымМорской транспортЛогистикаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14Мощные землетрясения произошли на границе Казахстана с Киргизией
09:46Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет
09:43В Херсонской области и Запорожье повреждены объекты инфраструктуры
09:26Лекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – Аксенов
09:10Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской области
09:07В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
09:00Мурашко оценил уровень цифровизации в больницах Крыма
08:32Стевия как природный заменитель сахара: эксперт о запрете пищевой добавки
08:04Крымский мост открыли спустя 4 часа: очереди с двух сторон
07:55Планы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом - политик
07:44Крымский мост открыт для движения
07:14Ученые из Севастополя будут изучать второе по величине озеро в мире
07:12На Крымском мосту очередь со стороны Кубани
06:48Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей
06:24В центре Симферополя перекроют движение и ограничат парковку
06:06Движение по трассе "Таврида" под Феодосией полностью восстановлено
05:42Крымский мост закрыт для движения транспорта
00:01По-прежнему тепло: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 4 марта
21:47Главное за день: 3 марта
Лента новостейМолния