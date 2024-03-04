https://crimea.ria.ru/20240304/ocheredi-s-dvukh-storon-obstanovka-na-krymskomu-posle-otkrytiya-dvizheniya-1135389027.html

Крымский мост открыли спустя 4 часа: очереди с двух сторон

Крымский мост открыли спустя 4 часа: очереди с двух сторон - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Крымский мост открыли спустя 4 часа: очереди с двух сторон

У Крымского моста после открытия движения очереди с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T08:04

2024-03-04T08:04

2024-03-04T08:50

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

крым

керчь

краснодарский край

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_67d886760d1c3bbf5444cd09ff71388a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения очереди с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход перекрыли около 4 утра в понедельник.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага наряду с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань