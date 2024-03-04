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Крымский мост открыли спустя 4 часа: очереди с двух сторон - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Крымский мост открыли спустя 4 часа: очереди с двух сторон
Крымский мост открыли спустя 4 часа: очереди с двух сторон - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Крымский мост открыли спустя 4 часа: очереди с двух сторон
У Крымского моста после открытия движения очереди с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T08:04
2024-03-04T08:50
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
керчь
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения очереди с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход перекрыли около 4 утра в понедельник.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага наряду с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань
Крымский мост открыли спустя 4 часа: очереди с двух сторон

В очереди на Крымском мосту после открытия движения 148 машин

08:04 04.03.2024 (обновлено: 08:50 04.03.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения очереди с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 08:00 в очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 48 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Мостовой переход перекрыли около 4 утра в понедельник.
Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага наряду с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьКраснодарский крайТамань
 
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