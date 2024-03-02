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В Крыму ожидается туман – прогноз погоды на субботу
В Крыму ожидается туман – прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 01.03.2024
В Крыму ожидается туман – прогноз погоды на субботу
В субботу на всей территории Крымского полуострова сохранится сухая погода без осадков, переменная облачность. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-02T00:01
2024-03-02T00:01
2024-03-01T21:27
погода в крыму
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В субботу на всей территории Крымского полуострова сохранится сухая погода без осадков, переменная облачность. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе ночью температура сила ветра будет достигать 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +10...+12.В Севастополе ночью и утром на побережье туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха днем +5…+7, ночью +11…+13.Температура морской воды в Черном море будет колебаться от 7 (Феодосия) до 10 (Севастополь) градусов тепла. Азовское море прогреется до +5.Ранее сообщалось, что юг России попал под защиту юго-западного крыла антициклона, центр которого раскручивается над Оренбургскими степями. И с каждым днем зона высокого атмосферного давления будет расширяться, и весна будет вступать в свои права.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 мартаСев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаровОт тепла к минусу: недельный прогноз погоды для Крыма от ФОБОС
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крыму ожидается туман – прогноз погоды на субботу
В субботу в Крыму ожидается теплая погода без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В субботу на всей территории Крымского полуострова сохранится сухая погода без осадков, переменная облачность. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью от 0 до +5, днем от +8 до +13. Ветер северо-восточный, ночью до 10 метров, днем до 12, местами до 17 метров в секунду. Опасных гидрометеорологических явлений в Крыму не предвидится", - сообщается на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Симферополе ночью температура сила ветра будет достигать 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +10...+12.
В Севастополе ночью и утром на побережье туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха днем +5…+7, ночью +11…+13.
Температура морской воды в Черном море будет колебаться от 7 (Феодосия) до 10 (Севастополь) градусов тепла. Азовское море прогреется до +5.
Ранее сообщалось, что юг России попал под защиту
юго-западного крыла антициклона, центр которого раскручивается над Оренбургскими степями. И с каждым днем зона высокого атмосферного давления будет расширяться, и весна будет вступать в свои права.
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