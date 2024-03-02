https://crimea.ria.ru/20240302/v-krymu-ozhidaetsya-tuman--prognoz-pogody-na-subbotu-1134960798.html

В Крыму ожидается туман – прогноз погоды на субботу

В Крыму ожидается туман – прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 01.03.2024

В Крыму ожидается туман – прогноз погоды на субботу

В субботу на всей территории Крымского полуострова сохранится сухая погода без осадков, переменная облачность. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-02T00:01

2024-03-02T00:01

2024-03-01T21:27

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крымская погода

симферополь

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феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В субботу на всей территории Крымского полуострова сохранится сухая погода без осадков, переменная облачность. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе ночью температура сила ветра будет достигать 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +10...+12.В Севастополе ночью и утром на побережье туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха днем +5…+7, ночью +11…+13.Температура морской воды в Черном море будет колебаться от 7 (Феодосия) до 10 (Севастополь) градусов тепла. Азовское море прогреется до +5.Ранее сообщалось, что юг России попал под защиту юго-западного крыла антициклона, центр которого раскручивается над Оренбургскими степями. И с каждым днем зона высокого атмосферного давления будет расширяться, и весна будет вступать в свои права.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 мартаСев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаровОт тепла к минусу: недельный прогноз погоды для Крыма от ФОБОС

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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