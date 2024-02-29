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Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров

Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров

Аграрии Крыма засеяли свыше 30 тысяч гектаров ранних яровых культур, что составляет 15% от плана на год. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T10:13

2024-02-29T10:13

2024-02-29T10:42

крым

алиме зарединова

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Аграрии Крыма засеяли свыше 30 тысяч гектаров ранних яровых культур, что составляет 15% от плана на год. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на первого замминистра Алиме Зарединову.Самые активные темпы взяли аграрии Ленинского, Советского, Раздольненского районов. К этому времени яровым кориандром засеяно более 17 тысяч гектаров, яровой ячмень посеян на 7,5 тысячах гектарах, горох - на 3 тысячах га, овес - на 0,237 тысячах га.В текущем году сельхозпроизводители получат более 200 миллионов рублей на компенсацию части затрат, в том числе - на семенной материал и топливо. Средняя ставка на 1 гектар превышает одну тысячу рублей, уточнили в профильном министерстве.Аграрии Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией приобрели свыше 2,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования, сообщала ранее Алиме Зарединова. Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержкуПерсиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза большеКрымские селекционеры вывели новые сорта озимых

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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