https://crimea.ria.ru/20240229/sev-rannikh-yarovykh-kultur-v-krymu---uzhe-zaseyano-30-tysyach-gektarov-1135298589.html
Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров
Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров
Аграрии Крыма засеяли свыше 30 тысяч гектаров ранних яровых культур, что составляет 15% от плана на год. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T10:13
2024-02-29T10:13
2024-02-29T10:42
крым
алиме зарединова
сельское хозяйство
урожай в крыму
урожай
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111452/40/1114524013_0:174:3026:1876_1920x0_80_0_0_eee38e86a0dbb4b4947131d6e106db81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Аграрии Крыма засеяли свыше 30 тысяч гектаров ранних яровых культур, что составляет 15% от плана на год. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на первого замминистра Алиме Зарединову.Самые активные темпы взяли аграрии Ленинского, Советского, Раздольненского районов. К этому времени яровым кориандром засеяно более 17 тысяч гектаров, яровой ячмень посеян на 7,5 тысячах гектарах, горох - на 3 тысячах га, овес - на 0,237 тысячах га.В текущем году сельхозпроизводители получат более 200 миллионов рублей на компенсацию части затрат, в том числе - на семенной материал и топливо. Средняя ставка на 1 гектар превышает одну тысячу рублей, уточнили в профильном министерстве.Аграрии Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией приобрели свыше 2,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования, сообщала ранее Алиме Зарединова. Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержкуПерсиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза большеКрымские селекционеры вывели новые сорта озимых
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111452/40/1114524013_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_d5707381deb5b5bcbd5423333fbc985b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, алиме зарединова, сельское хозяйство, урожай в крыму, урожай, новости крыма
Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров
Тридцать тысяч гектаров ранних яровых культур посеяли аграрии Крыма - минсельхоз
10:13 29.02.2024 (обновлено: 10:42 29.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Аграрии Крыма засеяли свыше 30 тысяч гектаров ранних яровых культур, что составляет 15% от плана на год. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на первого замминистра Алиме Зарединову.
"В посевную кампанию ранних яровых культур в 2024 году планируется посеять больше 190 тысяч гектаров, что на 20 тысяч гектаров больше планового показателя прошлого года. Сейчас такие работы вступили в активную фазу. Хорошая погода позволяет это сделать в максимально короткие сроки", - сказала замминистра.
Самые активные темпы взяли аграрии Ленинского, Советского, Раздольненского районов. К этому времени яровым кориандром засеяно более 17 тысяч гектаров, яровой ячмень посеян на 7,5 тысячах гектарах, горох - на 3 тысячах га, овес - на 0,237 тысячах га.
В текущем году сельхозпроизводители получат более 200 миллионов рублей на компенсацию части затрат, в том числе - на семенной материал и топливо. Средняя ставка на 1 гектар превышает одну тысячу рублей, уточнили в профильном министерстве.
Аграрии Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией приобрели свыше 2,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования
, сообщала ранее Алиме Зарединова.
Читайте также на РИА Новости Крым: