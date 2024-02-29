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Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров
Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров
Аграрии Крыма засеяли свыше 30 тысяч гектаров ранних яровых культур, что составляет 15% от плана на год. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T10:13
2024-02-29T10:42
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алиме зарединова
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Аграрии Крыма засеяли свыше 30 тысяч гектаров ранних яровых культур, что составляет 15% от плана на год. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на первого замминистра Алиме Зарединову.Самые активные темпы взяли аграрии Ленинского, Советского, Раздольненского районов. К этому времени яровым кориандром засеяно более 17 тысяч гектаров, яровой ячмень посеян на 7,5 тысячах гектарах, горох - на 3 тысячах га, овес - на 0,237 тысячах га.В текущем году сельхозпроизводители получат более 200 миллионов рублей на компенсацию части затрат, в том числе - на семенной материал и топливо. Средняя ставка на 1 гектар превышает одну тысячу рублей, уточнили в профильном министерстве.Аграрии Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией приобрели свыше 2,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования, сообщала ранее Алиме Зарединова. Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержкуПерсиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза большеКрымские селекционеры вывели новые сорта озимых
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крым, алиме зарединова, сельское хозяйство, урожай в крыму, урожай, новости крыма
Сев ранних яровых культур в Крыму - уже засеяно 30 тысяч гектаров

Тридцать тысяч гектаров ранних яровых культур посеяли аграрии Крыма - минсельхоз

10:13 29.02.2024 (обновлено: 10:42 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная кампания
Весенняя посевная кампания - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Аграрии Крыма засеяли свыше 30 тысяч гектаров ранних яровых культур, что составляет 15% от плана на год. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на первого замминистра Алиме Зарединову.

"В посевную кампанию ранних яровых культур в 2024 году планируется посеять больше 190 тысяч гектаров, что на 20 тысяч гектаров больше планового показателя прошлого года. Сейчас такие работы вступили в активную фазу. Хорошая погода позволяет это сделать в максимально короткие сроки", - сказала замминистра.

Самые активные темпы взяли аграрии Ленинского, Советского, Раздольненского районов. К этому времени яровым кориандром засеяно более 17 тысяч гектаров, яровой ячмень посеян на 7,5 тысячах гектарах, горох - на 3 тысячах га, овес - на 0,237 тысячах га.
В текущем году сельхозпроизводители получат более 200 миллионов рублей на компенсацию части затрат, в том числе - на семенной материал и топливо. Средняя ставка на 1 гектар превышает одну тысячу рублей, уточнили в профильном министерстве.
Аграрии Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией приобрели свыше 2,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования, сообщала ранее Алиме Зарединова.
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КрымАлиме ЗарединоваСельское хозяйствоУрожай в КрымуУрожайНовости Крыма
 
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