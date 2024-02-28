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2,5 тысяч единиц техники за 10 лет – как работают крымские аграрии - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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2,5 тысяч единиц техники за 10 лет – как работают крымские аграрии
2,5 тысяч единиц техники за 10 лет – как работают крымские аграрии - РИА Новости Крым, 28.02.2024
2,5 тысяч единиц техники за 10 лет – как работают крымские аграрии
Аграрии Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией приобрели больше 2,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T07:10
2024-02-28T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Аграрии Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией приобрели больше 2,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на врио министра сельского хозяйства Алиме Зарединову.По словам врио министра, весенние полевые работы полностью обеспечены техникой, большая часть которой - отечественного производства. С ее помощью сельхозпроизводители подкармливают озимые, сеют яровые, боронуют и выравнивают почву. При этом современные сельхозмашины обеспечивают экономный расход топлива, а дилеры на полуострове при необходимости поставляют аграриям запчасти и комплектующие."В этом году по прогнозу приобретения техники и оборудования сельхозпроизводители планируют купить больше 250 единиц различных сельхозмашин и оборудования", - уточнила Зарединова.Более 9 миллиардов рублей льготных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции получили предприятия Крыма за год, сообщал ранее Минсельхоз республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраляКрымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержкиКрымские аграрии начнут осваивать непаханые земли
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крым, минсельхоз крыма, алиме зарединова, сельское хозяйство, урожай в крыму, урожай, новости крыма
2,5 тысяч единиц техники за 10 лет – как работают крымские аграрии

Аграрии Крыма приобрели больше 2,5 тысяч единиц техники за 10 лет – минсельхоз

07:10 28.02.2024
 
© РИА Новости КрымКомбайны на поле
Комбайны на поле - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Аграрии Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией приобрели больше 2,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на врио министра сельского хозяйства Алиме Зарединову.
"Начиная с 2014 года сельхозорганизации Крыма приобрели больше 2,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования. В прошлом году закуплено и поставлено больше 370 тракторов, комбайнов, плугов, культиваторов и другого оборудования, что на 4,1% превышает аналогичный показатель 2022 года", - сообщила Зарединова.
По словам врио министра, весенние полевые работы полностью обеспечены техникой, большая часть которой - отечественного производства. С ее помощью сельхозпроизводители подкармливают озимые, сеют яровые, боронуют и выравнивают почву. При этом современные сельхозмашины обеспечивают экономный расход топлива, а дилеры на полуострове при необходимости поставляют аграриям запчасти и комплектующие.
"В этом году по прогнозу приобретения техники и оборудования сельхозпроизводители планируют купить больше 250 единиц различных сельхозмашин и оборудования", - уточнила Зарединова.
Более 9 миллиардов рублей льготных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции получили предприятия Крыма за год, сообщал ранее Минсельхоз республики.
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