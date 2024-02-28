https://crimea.ria.ru/20240228/25-tysyach-edinits-tekhniki-za-10-let--kak-rabotayut-krymskie-agrarii-1135258748.html

2,5 тысяч единиц техники за 10 лет – как работают крымские аграрии

2,5 тысяч единиц техники за 10 лет – как работают крымские аграрии - РИА Новости Крым, 28.02.2024

2,5 тысяч единиц техники за 10 лет – как работают крымские аграрии

Аграрии Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией приобрели больше 2,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T07:10

2024-02-28T07:10

2024-02-28T07:10

крым

минсельхоз крыма

алиме зарединова

сельское хозяйство

урожай в крыму

урожай

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1d/1129717393_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_2a77f7c8230c306ac004e72a8181659b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Аграрии Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией приобрели больше 2,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на врио министра сельского хозяйства Алиме Зарединову.По словам врио министра, весенние полевые работы полностью обеспечены техникой, большая часть которой - отечественного производства. С ее помощью сельхозпроизводители подкармливают озимые, сеют яровые, боронуют и выравнивают почву. При этом современные сельхозмашины обеспечивают экономный расход топлива, а дилеры на полуострове при необходимости поставляют аграриям запчасти и комплектующие."В этом году по прогнозу приобретения техники и оборудования сельхозпроизводители планируют купить больше 250 единиц различных сельхозмашин и оборудования", - уточнила Зарединова.Более 9 миллиардов рублей льготных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции получили предприятия Крыма за год, сообщал ранее Минсельхоз республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраляКрымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержкиКрымские аграрии начнут осваивать непаханые земли

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минсельхоз крыма, алиме зарединова, сельское хозяйство, урожай в крыму, урожай, новости крыма