https://crimea.ria.ru/20240228/vladimir-saldo-dosrochno-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1135291562.html
Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России
Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России
Глава Херсонской области Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T19:27
2024-02-28T19:27
2024-02-28T19:36
владимир сальдо
выборы
выборы президента россии
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Глава Херсонской области Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале."Поскольку у меня постоянная регистрация места жительства в Херсоне, воспользовался системой "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать на избирательном участке в Геническе", - написал он.И призвал избирателей в Херсонской области активно участвовать в выборах."Дорогие друзья, чтобы проголосовать на избирательном участке по месту своего фактического пребывания, обязательно нужно открепиться по системе "Мобильный избиратель". Для этого необходимо до 11 марта прийти в любую территориальную избирательную комиссию или в отделение МФЦ и написать заявление. Вся процедура занимает несколько минут. После этого вы сможете проявить свою гражданскую позицию на выборах президента Российской Федерации на удобном для вас участке", - напомнил губернатор.И выразил уверенность, что на следующих общенациональных выборах херсонцы будут голосовать в своем родном Херсоне.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, выборы, выборы президента россии, херсонская область, новости
Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России
Глава Херсонской области Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России
19:27 28.02.2024 (обновлено: 19:36 28.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Глава Херсонской области Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.
"Поскольку у меня постоянная регистрация места жительства в Херсоне, воспользовался системой "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать на избирательном участке в Геническе", - написал он.
И призвал избирателей в Херсонской области активно участвовать в выборах.
"Дорогие друзья, чтобы проголосовать на избирательном участке по месту своего фактического пребывания, обязательно нужно открепиться по системе "Мобильный избиратель". Для этого необходимо до 11 марта прийти в любую территориальную избирательную комиссию или в отделение МФЦ и написать заявление. Вся процедура занимает несколько минут. После этого вы сможете проявить свою гражданскую позицию на выборах президента Российской Федерации на удобном для вас участке", - напомнил губернатор.
И выразил уверенность, что на следующих общенациональных выборах херсонцы будут голосовать в своем родном Херсоне.