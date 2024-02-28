Рейтинг@Mail.ru
Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240228/vladimir-saldo-dosrochno-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1135291562.html
Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России
Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России
Глава Херсонской области Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T19:27
2024-02-28T19:36
владимир сальдо
выборы
выборы президента россии
херсонская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134944530_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0fc91a24bc754610cc3985ca64a3787c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Глава Херсонской области Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале."Поскольку у меня постоянная регистрация места жительства в Херсоне, воспользовался системой "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать на избирательном участке в Геническе", - написал он.И призвал избирателей в Херсонской области активно участвовать в выборах."Дорогие друзья, чтобы проголосовать на избирательном участке по месту своего фактического пребывания, обязательно нужно открепиться по системе "Мобильный избиратель". Для этого необходимо до 11 марта прийти в любую территориальную избирательную комиссию или в отделение МФЦ и написать заявление. Вся процедура занимает несколько минут. После этого вы сможете проявить свою гражданскую позицию на выборах президента Российской Федерации на удобном для вас участке", - напомнил губернатор.И выразил уверенность, что на следующих общенациональных выборах херсонцы будут голосовать в своем родном Херсоне.
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134944530_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4526e704ed43cdf550ccbf8945a7add5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, выборы, выборы президента россии, херсонская область, новости
Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России

Глава Херсонской области Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России

19:27 28.02.2024 (обновлено: 19:36 28.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Глава Херсонской области Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.
"Поскольку у меня постоянная регистрация места жительства в Херсоне, воспользовался системой "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать на избирательном участке в Геническе", - написал он.
И призвал избирателей в Херсонской области активно участвовать в выборах.
"Дорогие друзья, чтобы проголосовать на избирательном участке по месту своего фактического пребывания, обязательно нужно открепиться по системе "Мобильный избиратель". Для этого необходимо до 11 марта прийти в любую территориальную избирательную комиссию или в отделение МФЦ и написать заявление. Вся процедура занимает несколько минут. После этого вы сможете проявить свою гражданскую позицию на выборах президента Российской Федерации на удобном для вас участке", - напомнил губернатор.
И выразил уверенность, что на следующих общенациональных выборах херсонцы будут голосовать в своем родном Херсоне.
 
Владимир СальдоВыборыВыборы президента РоссииХерсонская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России
18:47Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
18:26"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссий
17:51Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики
17:29Как Крым готовится к выборам президента России
17:10Пластиковая глыба: как работает и развивается уникальный "Крымпласт"
17:05Шойгу приказал ускорить поставки вооружений в войска
16:51Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом
16:43Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории сдадут в 2024 году
16:21Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента
16:08В школе в Ростове-на-Дону разминировали дрон
16:01Реклама на ресурсах иностранных агентов под запретом – принят закон
15:42Приднестровье обратилось к России за помощью
15:37В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов
15:31Москва адекватно ответит на военные приготовления ФРГ против России – МИД
15:13Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым
15:01В Севастополе в воинских частях и на флоте идут учения
14:53Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект
14:39"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на Украину
14:22Российские военные уничтожили еще 695 боевиков ВСУ и улучшили позиции
Лента новостейМолния