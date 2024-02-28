https://crimea.ria.ru/20240228/shoygu-prikazal-uskorit-postavki-vooruzheniya-v-voyska-1135289261.html

Шойгу приказал ускорить поставки вооружений в войска

Шойгу приказал ускорить поставки вооружений в войска - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Шойгу приказал ускорить поставки вооружений в войска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области и поставил задачу ускорить поставки вооружения и... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T17:05

2024-02-28T17:05

2024-02-28T17:05

сергей шойгу

министерство обороны рф

оружие

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области и поставил задачу ускорить поставки вооружения и военной техники в войска. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.По словам Сергея Шойгу, на предприятиях производится большая номенклатура вооружения и военной техники. В том числе реактивная и ствольная артиллерия, средства контрбатарейной борьбы. Глава военного ведомства также заявил, что президентом РФ принято решение о подготовке графика и перечня поручений."Поручения подготовлены. По всему, что касается выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к РСЗО, по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам. Поручение президента выполняется, график в целом соблюдается", - уточнил Шойгу.Также он отметил серьезные изменения на предприятиях после предыдущей проверки."По отдельным образцам вооружения и военной техники удалось сократить сроки производства от 6-8 месяцев до полутора", - говорится в сообщении Минобороны РФ.В середине февраля Сергей Шойгу посетил научно-производственную корпорацию "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области. Министр обороны поставил задачу доработать системы ПЗРК и ракеты "Искандер" и "Кинжал".Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФПоставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – ШойгуВ России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, оружие, армия и флот, вооруженные силы россии, новости