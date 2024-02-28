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Шойгу приказал ускорить поставки вооружений в войска
Шойгу приказал ускорить поставки вооружений в войска - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Шойгу приказал ускорить поставки вооружений в войска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области и поставил задачу ускорить поставки вооружения и... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T17:05
2024-02-28T17:05
2024-02-28T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области и поставил задачу ускорить поставки вооружения и военной техники в войска. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.По словам Сергея Шойгу, на предприятиях производится большая номенклатура вооружения и военной техники. В том числе реактивная и ствольная артиллерия, средства контрбатарейной борьбы. Глава военного ведомства также заявил, что президентом РФ принято решение о подготовке графика и перечня поручений."Поручения подготовлены. По всему, что касается выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к РСЗО, по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам. Поручение президента выполняется, график в целом соблюдается", - уточнил Шойгу.Также он отметил серьезные изменения на предприятиях после предыдущей проверки."По отдельным образцам вооружения и военной техники удалось сократить сроки производства от 6-8 месяцев до полутора", - говорится в сообщении Минобороны РФ.В середине февраля Сергей Шойгу посетил научно-производственную корпорацию "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области. Министр обороны поставил задачу доработать системы ПЗРК и ракеты "Искандер" и "Кинжал".Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФПоставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – ШойгуВ России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видео
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, министерство обороны рф, оружие, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Шойгу приказал ускорить поставки вооружений в войска
Шойгу поставил задачу предприятиям ОПК ускорить поставки вооружений и техники в войска
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области и поставил задачу ускорить поставки вооружения и военной техники в войска. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2-3 кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года", - говорится в сообщении.
По словам Сергея Шойгу, на предприятиях производится большая номенклатура вооружения и военной техники. В том числе реактивная и ствольная артиллерия, средства контрбатарейной борьбы. Глава военного ведомства также заявил, что президентом РФ принято решение о подготовке графика и перечня поручений.
"Поручения подготовлены. По всему, что касается выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к РСЗО, по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам. Поручение президента выполняется, график в целом соблюдается", - уточнил Шойгу.
Также он отметил серьезные изменения на предприятиях после предыдущей проверки.
"По отдельным образцам вооружения и военной техники удалось сократить сроки производства от 6-8 месяцев до полутора", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В середине февраля Сергей Шойгу посетил
научно-производственную корпорацию "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области. Министр обороны поставил задачу доработать системы ПЗРК и ракеты "Искандер" и "Кинжал".
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