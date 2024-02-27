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"Вежливые люди" стали гарантом безопасности Крыма в 2014 году
"Вежливые люди" стали гарантом безопасности Крыма в 2014 году - РИА Новости Крым, 27.02.2024
"Вежливые люди" стали гарантом безопасности Крыма в 2014 году
Власти Крыма оценили особую роль "вежливых людей" в безопасности полуострова, поздравив их с Днем Сил специальных операций. Поздравления размещены в официальных РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T08:48
2024-02-27T08:48
2024-02-27T08:55
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владимир константинов
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Власти Крыма оценили особую роль "вежливых людей" в безопасности полуострова, поздравив их с Днем Сил специальных операций. Поздравления размещены в официальных Telegram-каналах.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов напомнил, что в марте 2014 года бойцы специальных подразделений – "вежливые люди" – стали символом возвращения Крыма в Россию.Владимир Константинов подчеркнул, что сегодня военнослужащие Сил специальных операций "выполняют сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны, освобождают территорий бывшей Украины от киевских нацистов и устанавливают порядок в новых субъектах Российской Федерации"."Сейчас воины Сил специальных операций выполняют важнейшие задачи в ходе СВО, вносят большой вклад в разгром противника. Желаю всем крепкого здоровья, надежного тыла и, конечно, нашей скорейшей Победы!" – написал глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин отметил вклад Сил спецопераций в защиту Крыма и СевастополяВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Какой сегодня праздник: 27 февраля
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сергей аксенов, владимир константинов, праздники и памятные даты, крым, день сил специальных операций, севастополь, общество, вооруженные силы россии
"Вежливые люди" стали гарантом безопасности Крыма в 2014 году
Власти Крыма оценили вклад "вежливых людей" в безопасность полуострова
08:48 27.02.2024 (обновлено: 08:55 27.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Власти Крыма оценили особую роль "вежливых людей" в безопасности полуострова, поздравив их с Днем Сил специальных операций. Поздравления размещены в официальных Telegram-каналах.
"Рад поздравить личный состав и ветеранов Сил специальных операций России с профессиональным праздником! В истории Крыма бойцы ССО сыграли особую роль. "Вежливые люди" стали гарантом нашей безопасности и свободы от власти киевской хунты. Именно они защищали нас в дни Крымской весны", – написал глава Крыма Сергей Аксенов.
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов напомнил, что в марте 2014 года бойцы специальных подразделений – "вежливые люди" – стали символом возвращения Крыма в Россию.
"Они обеспечивали безопасность на полуострове, помогли сохранить мир на крымской земле. Во многом именно их профессионализм позволил нам бескровно вернуться на нашу историческую Родину", – написал спикер крымского парламента в Telegram-канале.
Владимир Константинов подчеркнул, что сегодня военнослужащие Сил специальных операций "выполняют сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны, освобождают территорий бывшей Украины от киевских нацистов и устанавливают порядок в новых субъектах Российской Федерации".
"Сейчас воины Сил специальных операций выполняют важнейшие задачи в ходе СВО, вносят большой вклад в разгром противника. Желаю всем крепкого здоровья, надежного тыла и, конечно, нашей скорейшей Победы!" – написал глава Крыма Сергей Аксенов.
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