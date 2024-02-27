https://crimea.ria.ru/20240227/vezhlivye-lyudi-stali-garantom-bezopasnosti-kryma-v-2014-godu-1135235313.html

"Вежливые люди" стали гарантом безопасности Крыма в 2014 году

"Вежливые люди" стали гарантом безопасности Крыма в 2014 году - РИА Новости Крым, 27.02.2024

"Вежливые люди" стали гарантом безопасности Крыма в 2014 году

Власти Крыма оценили особую роль "вежливых людей" в безопасности полуострова, поздравив их с Днем Сил специальных операций. Поздравления размещены в официальных РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T08:48

2024-02-27T08:48

2024-02-27T08:55

сергей аксенов

владимир константинов

праздники и памятные даты

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общество

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Власти Крыма оценили особую роль "вежливых людей" в безопасности полуострова, поздравив их с Днем Сил специальных операций. Поздравления размещены в официальных Telegram-каналах.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов напомнил, что в марте 2014 года бойцы специальных подразделений – "вежливые люди" – стали символом возвращения Крыма в Россию.Владимир Константинов подчеркнул, что сегодня военнослужащие Сил специальных операций "выполняют сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны, освобождают территорий бывшей Украины от киевских нацистов и устанавливают порядок в новых субъектах Российской Федерации"."Сейчас воины Сил специальных операций выполняют важнейшие задачи в ходе СВО, вносят большой вклад в разгром противника. Желаю всем крепкого здоровья, надежного тыла и, конечно, нашей скорейшей Победы!" – написал глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин отметил вклад Сил спецопераций в защиту Крыма и СевастополяВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Какой сегодня праздник: 27 февраля

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2024

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сергей аксенов, владимир константинов, праздники и памятные даты, крым, день сил специальных операций, севастополь, общество, вооруженные силы россии