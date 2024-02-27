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Путин отметил вклад Сил спецопераций в защиту Крыма и Севастополя
Путин отметил вклад Сил спецопераций в защиту Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Путин отметил вклад Сил спецопераций в защиту Крыма и Севастополя
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций. Текст поздравления размещен на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T07:41
2024-02-27T07:41
2024-02-27T07:50
владимир путин (политик)
новости
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день сил специальных операций
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.Особые слова благодарности президент выразил воинам – участникам специальной военной операции."На самых опасных участках – на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках – вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно", – оценил действия военнослужащих Владимир Путин.Президент подчеркнул, что решение о создании Сил специальных операций было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.По словам российского лидера, новое структурное подразделение Вооруженных сил РФ обеспечило преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа и стало мощной ударной силой нашей армии.Президент заявил, что в стране продолжат укреплять Силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения."Подчеркну, это один из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота", – отметил Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Какой сегодня праздник: 27 февраляВ Крыму назвали важнейший результат спецоперации
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владимир путин (политик), новости, россия, день сил специальных операций, праздники и памятные даты
Путин отметил вклад Сил спецопераций в защиту Крыма и Севастополя
Президент РФ Владимир Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций
07:41 27.02.2024 (обновлено: 07:50 27.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций. Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу", – говорится в поздравлении.
Особые слова благодарности президент выразил воинам – участникам специальной военной операции.
"На самых опасных участках – на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках – вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно", – оценил действия военнослужащих Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что решение о создании Сил специальных операций было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.
По словам российского лидера, новое структурное подразделение Вооруженных сил РФ обеспечило преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа и стало мощной ударной силой нашей армии.
"Вы защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а сегодня показываете примеры героизма и отваги в боях с неонацистами", – отметил особый вклад военных Владимир Путин.
Президент заявил, что в стране продолжат укреплять Силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения.
"Подчеркну, это один из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота", – отметил Владимир Путин.
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