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Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны" - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны" - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
27 февраля — День Сил специальных операций ВС России, учрежденный указом президента Российской Федерации в 2015 году. В Крыму его еще называют днем "вежливых... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T12:00
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27 февраля — День Сил специальных операций ВС России, учрежденный указом президента Российской Федерации в 2015 году. В Крыму его еще называют днем "вежливых людей". В этот день в 2014 году на полуострове силовики взяли под контроль важные административные здания Республики и военные объекты Украины с целью обеспечить мирное проведение всекрымского референдума. Операция проходила подчеркнуто корректно, при поддержке местного населения и без кровопролития. Впоследствии сотрудников ГРУ и других силовиков в Крыму назвали "вежливыми людьми". Как это было — в фотоленте РИА Новости Крым.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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визуал, мультимедиа, крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, история, общество, фото

Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"

12:00 27.02.2023
 
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27 февраля — День Сил специальных операций ВС России, учрежденный указом президента Российской Федерации в 2015 году. В Крыму его еще называют днем "вежливых людей". В этот день в 2014 году на полуострове силовики взяли под контроль важные административные здания Республики и военные объекты Украины с целью обеспечить мирное проведение всекрымского референдума. Операция проходила подчеркнуто корректно, при поддержке местного населения и без кровопролития. Впоследствии сотрудников ГРУ и других силовиков в Крыму назвали "вежливыми людьми". Как это было — в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Рано утром 27 февраля люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль административные здания Крыма.
На фото: военные у здания Совета министров Крыма.

Ситуация в Симферополе
1 из 15

Рано утром 27 февраля люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль административные здания Крыма.
На фото: военные у здания Совета министров Крыма.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

В это же утром на зданиях Верховного Совета и Совмина Крыма были подняты российские флаги.
На фото: российский флаг над зданием Верховного совета Автономной Республики Крым.

Ситуация в Симферополе
2 из 15

В это же утром на зданиях Верховного Совета и Совмина Крыма были подняты российские флаги.
На фото: российский флаг над зданием Верховного совета Автономной Республики Крым.

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Чтобы не допустить никаких провокаций, самооборона брала под контроль все государственные объекты.
На фото: группа людей в форме у входа на КПП войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.

Ситуация на Украине
3 из 15

Чтобы не допустить никаких провокаций, самооборона брала под контроль все государственные объекты.
На фото: группа людей в форме у входа на КПП войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.

© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Под "вежливым контролем" военных оказались и базы вооруженных сил Украины, расположенные в регионе.
На фото: военные у пограничной части Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в Балаклавском районе Севастополя.

Ситуация в Крыму
4 из 15

Под "вежливым контролем" военных оказались и базы вооруженных сил Украины, расположенные в регионе.
На фото: военные у пограничной части Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в Балаклавском районе Севастополя.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

На 27 февраля была назначена сессия крымского парламента, которая к вечеру приняла судьбоносные решения - о назначении на должность премьера Сергея Аксенова и проведении всекрымского референдума о статусе крымской автономии.
На фото: Военный у Верховного совета Крыма в Симферополе.

Ситуация в Крыму
5 из 15

На 27 февраля была назначена сессия крымского парламента, которая к вечеру приняла судьбоносные решения - о назначении на должность премьера Сергея Аксенова и проведении всекрымского референдума о статусе крымской автономии.
На фото: Военный у Верховного совета Крыма в Симферополе.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Ничукин / Перейти в фотобанк

Несмотря на количество людей и военной техники на улицах Симферополя и Севастополя, мирная жизнь в Крыму не была нарушена.

Ситуация в Симферополе
6 из 15

Несмотря на количество людей и военной техники на улицах Симферополя и Севастополя, мирная жизнь в Крыму не была нарушена.

© РИА Новости . Алексей Ничукин
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© РИА Новости . Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЛюди в военной форме на улицах Симферополя
Ситуация в Симферополе
7 из 15
Люди в военной форме на улицах Симферополя
© РИА Новости . Алексей Ничукин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Подчеркнутая корректность поведения людей в камуфляже привела к появлению популярного выражения "вежливые люди".
На фото: военнослужащий возле военной базы в селе Перевальное, где была заблокирована бригада береговой обороны ВМС Украины.

Военные в поселке Перевальное под Симферополем
8 из 15

Подчеркнутая корректность поведения людей в камуфляже привела к появлению популярного выражения "вежливые люди".
На фото: военнослужащий возле военной базы в селе Перевальное, где была заблокирована бригада береговой обороны ВМС Украины.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Ничукин / Перейти в фотобанк

"Вежливые люди" на улицах Симферополя.

Ситуация в Симферополе
9 из 15

"Вежливые люди" на улицах Симферополя.

© РИА Новости . Алексей Ничукин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Многие хотели сфотографироваться с военными.

Ситуация в Симферополе
10 из 15

Многие хотели сфотографироваться с военными.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Симферополя фотографируются с военным.
Ситуация в Симферополе
11 из 15
Жители Симферополя фотографируются с военным.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Было в те дни много и тех, кто хотел пообщаться с "вежливыми людьми" - поблагодарить за помощь и защиту.

Местная жительница разговаривает с военнослужащим в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
12 из 15

Было в те дни много и тех, кто хотел пообщаться с "вежливыми людьми" - поблагодарить за помощь и защиту.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Александр Полегенько

Военные способствовали поддержанию порядка и безопасности при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о воссоединении Крыма с Россией.
На фото: митинг у здания в Симферополе перед парламентом Республики 27 февраля 2014 года.

Ситуация в Симферополе 27 февраля 2014 года.
13 из 15

Военные способствовали поддержанию порядка и безопасности при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о воссоединении Крыма с Россией.
На фото: митинг у здания в Симферополе перед парламентом Республики 27 февраля 2014 года.

© РИА Новости . Александр Полегенько
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие, "корректно, решительно и профессионально" обеспечили условия для свободного волеизъявления крымчан. А с 2015 года 27 февраля стало Днем Сил специальных операций.

Ситуация в Симферополе
14 из 15

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие, "корректно, решительно и профессионально" обеспечили условия для свободного волеизъявления крымчан. А с 2015 года 27 февраля стало Днем Сил специальных операций.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости Крым . Александр Полегенько

В 2016 году в столице полуострова установили памятник "Вежливым людям", прототипом которого стал один из военнослужащих участвовавший в "Крымской весне". Сегодня этот монумент одно из любимейших мест для фотографирования у жителей и гостей Симферополя.

Памятник Вежливым людям в Симферополе
15 из 15

В 2016 году в столице полуострова установили памятник "Вежливым людям", прототипом которого стал один из военнослужащих участвовавший в "Крымской весне". Сегодня этот монумент одно из любимейших мест для фотографирования у жителей и гостей Симферополя.

© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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