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Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"

Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны" - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"

27 февраля — День Сил специальных операций ВС России, учрежденный указом президента Российской Федерации в 2015 году. В Крыму его еще называют днем "вежливых... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T12:00

2023-02-27T12:00

2023-02-27T12:00

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27 февраля — День Сил специальных операций ВС России, учрежденный указом президента Российской Федерации в 2015 году. В Крыму его еще называют днем "вежливых людей". В этот день в 2014 году на полуострове силовики взяли под контроль важные административные здания Республики и военные объекты Украины с целью обеспечить мирное проведение всекрымского референдума. Операция проходила подчеркнуто корректно, при поддержке местного населения и без кровопролития. Впоследствии сотрудников ГРУ и других силовиков в Крыму назвали "вежливыми людьми". Как это было — в фотоленте РИА Новости Крым.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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