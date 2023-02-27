Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
Рано утром 27 февраля люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль административные здания Крыма.
На фото: военные у здания Совета министров Крыма.
Рано утром 27 февраля люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль административные здания Крыма.
На фото: военные у здания Совета министров Крыма.
В это же утром на зданиях Верховного Совета и Совмина Крыма были подняты российские флаги.
На фото: российский флаг над зданием Верховного совета Автономной Республики Крым.
В это же утром на зданиях Верховного Совета и Совмина Крыма были подняты российские флаги.
На фото: российский флаг над зданием Верховного совета Автономной Республики Крым.
Чтобы не допустить никаких провокаций, самооборона брала под контроль все государственные объекты.
На фото: группа людей в форме у входа на КПП войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.
Чтобы не допустить никаких провокаций, самооборона брала под контроль все государственные объекты.
На фото: группа людей в форме у входа на КПП войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.
Под "вежливым контролем" военных оказались и базы вооруженных сил Украины, расположенные в регионе.
На фото: военные у пограничной части Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в Балаклавском районе Севастополя.
Под "вежливым контролем" военных оказались и базы вооруженных сил Украины, расположенные в регионе.
На фото: военные у пограничной части Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в Балаклавском районе Севастополя.
На 27 февраля была назначена сессия крымского парламента, которая к вечеру приняла судьбоносные решения - о назначении на должность премьера Сергея Аксенова и проведении всекрымского референдума о статусе крымской автономии.
На фото: Военный у Верховного совета Крыма в Симферополе.
На 27 февраля была назначена сессия крымского парламента, которая к вечеру приняла судьбоносные решения - о назначении на должность премьера Сергея Аксенова и проведении всекрымского референдума о статусе крымской автономии.
На фото: Военный у Верховного совета Крыма в Симферополе.
Несмотря на количество людей и военной техники на улицах Симферополя и Севастополя, мирная жизнь в Крыму не была нарушена.
Несмотря на количество людей и военной техники на улицах Симферополя и Севастополя, мирная жизнь в Крыму не была нарушена.
Подчеркнутая корректность поведения людей в камуфляже привела к появлению популярного выражения "вежливые люди".
На фото: военнослужащий возле военной базы в селе Перевальное, где была заблокирована бригада береговой обороны ВМС Украины.
Подчеркнутая корректность поведения людей в камуфляже привела к появлению популярного выражения "вежливые люди".
На фото: военнослужащий возле военной базы в селе Перевальное, где была заблокирована бригада береговой обороны ВМС Украины.
"Вежливые люди" на улицах Симферополя.
Многие хотели сфотографироваться с военными.
Было в те дни много и тех, кто хотел пообщаться с "вежливыми людьми" - поблагодарить за помощь и защиту.
Было в те дни много и тех, кто хотел пообщаться с "вежливыми людьми" - поблагодарить за помощь и защиту.
Военные способствовали поддержанию порядка и безопасности при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о воссоединении Крыма с Россией.
На фото: митинг у здания в Симферополе перед парламентом Республики 27 февраля 2014 года.
Военные способствовали поддержанию порядка и безопасности при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о воссоединении Крыма с Россией.
На фото: митинг у здания в Симферополе перед парламентом Республики 27 февраля 2014 года.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие, "корректно, решительно и профессионально" обеспечили условия для свободного волеизъявления крымчан. А с 2015 года 27 февраля стало Днем Сил специальных операций.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие, "корректно, решительно и профессионально" обеспечили условия для свободного волеизъявления крымчан. А с 2015 года 27 февраля стало Днем Сил специальных операций.
В 2016 году в столице полуострова установили памятник "Вежливым людям", прототипом которого стал один из военнослужащих участвовавший в "Крымской весне". Сегодня этот монумент одно из любимейших мест для фотографирования у жителей и гостей Симферополя.
В 2016 году в столице полуострова установили памятник "Вежливым людям", прототипом которого стал один из военнослужащих участвовавший в "Крымской весне". Сегодня этот монумент одно из любимейших мест для фотографирования у жителей и гостей Симферополя.