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Какой сегодня праздник: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Какой сегодня праздник: 27 февраля
Какой сегодня праздник: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Какой сегодня праздник: 27 февраля
27 февраля мир отмечает Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций. В России – День сил специальных операций. А еще в РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 27 февраля мир отмечает Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций. В России – День сил специальных операций. А еще в этот день вышел первый в мире женский журнал.Что празднуют в РоссииСвой праздник отмечают военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ – в Крыму их знают как "вежливых людей". Это высокоподвижные, специально обученные, технически оснащенные и хорошо экипированные войска сил Минобороны РФ, находящиеся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению. Подразделения выполняют спецзадачи для защиты интересов России внутри страны и за рубежом.Дата праздника была выбрана в качестве памятной после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, но все они вели себя очень вежливо по отношению к местному населению.Всемирный день неправительственных или некоммерческих организаций учрежден по инициативе Совета государств Балтийского моря и служит напоминанием о роли организаций в защите прав и интересов граждан и поддержке стран, оказавшихся в трудных ситуациях и пострадавших от стихийных и экологических бедствий.Международный день полярного медведя актуален для России, Норвегии, Канады, Гренландии и США, где обитает основная популяция белых медведей. Этот северный хищник занесен в Международную Красную книгу. Цель – привлечение внимания человечества к необходимости охраны полярных медведей.Также сегодня отмечают Международный день оптимиста, День улыбок, День хачапури и День клубники. Именины у Авксентия, Кирилла, Михаила, Феодора, Марона, Георгия.Знаменательные событияВ 1598 году по решению Земского собора правителем Русского царства был избран боярин Борис Годунов.В 1825 году в России была опубликована первая глава романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".В 1997 году эмбриолог и генетик Ян Вилмут объявил об успешном эксперименте по клонированию овечки Долли.Кто родился27 февраля 1831 года родился русский художник, мастер портретов, исторических и религиозных полотен Николай Ге. По его мнению, дар живописцу дан для того, "чтобы будить и открывать в человеке, что в нем есть дорого, но что заслоняет пошлость жизни". Самые известные картины: "Тайная вечеря", "Что есть истина?", "Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе".В 1932 году на свет появились актеры, покорившие зрителей талантом, обаянием и харизмой: американка Элизабет Тейлор ("Рапсодия", "Маленькие женщины", "Клеопатра") и заслуженный артист РСФСР Евгений Урбанский ("Баллада о солдате", "Чистое небо", "Большая руда").Также 27 февраля родились телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко, эстонская певица Анне Вески.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 27 февраля

Что отмечают в России и в мире во вторник, 27 февраля

00:00 27.02.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Симферополе
Ситуация в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 27 февраля мир отмечает Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций. В России – День сил специальных операций. А еще в этот день вышел первый в мире женский журнал.

Что празднуют в России

Свой праздник отмечают военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ – в Крыму их знают как "вежливых людей". Это высокоподвижные, специально обученные, технически оснащенные и хорошо экипированные войска сил Минобороны РФ, находящиеся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению. Подразделения выполняют спецзадачи для защиты интересов России внутри страны и за рубежом.
Дата праздника была выбрана в качестве памятной после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, но все они вели себя очень вежливо по отношению к местному населению.
Всемирный день неправительственных или некоммерческих организаций учрежден по инициативе Совета государств Балтийского моря и служит напоминанием о роли организаций в защите прав и интересов граждан и поддержке стран, оказавшихся в трудных ситуациях и пострадавших от стихийных и экологических бедствий.
Международный день полярного медведя актуален для России, Норвегии, Канады, Гренландии и США, где обитает основная популяция белых медведей. Этот северный хищник занесен в Международную Красную книгу. Цель – привлечение внимания человечества к необходимости охраны полярных медведей.
Также сегодня отмечают Международный день оптимиста, День улыбок, День хачапури и День клубники. Именины у Авксентия, Кирилла, Михаила, Феодора, Марона, Георгия.

Знаменательные события

В 1598 году по решению Земского собора правителем Русского царства был избран боярин Борис Годунов.
В 1825 году в России была опубликована первая глава романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".
В 1997 году эмбриолог и генетик Ян Вилмут объявил об успешном эксперименте по клонированию овечки Долли.

Кто родился

27 февраля 1831 года родился русский художник, мастер портретов, исторических и религиозных полотен Николай Ге. По его мнению, дар живописцу дан для того, "чтобы будить и открывать в человеке, что в нем есть дорого, но что заслоняет пошлость жизни". Самые известные картины: "Тайная вечеря", "Что есть истина?", "Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе".
В 1932 году на свет появились актеры, покорившие зрителей талантом, обаянием и харизмой: американка Элизабет Тейлор ("Рапсодия", "Маленькие женщины", "Клеопатра") и заслуженный артист РСФСР Евгений Урбанский ("Баллада о солдате", "Чистое небо", "Большая руда").
Также 27 февраля родились телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко, эстонская певица Анне Вески.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 февраля
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