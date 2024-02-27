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Такси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг
Такси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Такси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг
Такси с пассажирами попало в дорожно-транспортное происшествие в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T11:20
2024-02-27T11:20
2024-02-27T11:32
происшествия
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умвд россии по краснодарскому краю
транспорт
автомобиль
такси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Такси с пассажирами попало в дорожно-транспортное происшествие в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По информации полиции, двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Водитель не пострадал.Сотрудники Госавтоинспекции по факту ДТП проводят проверку.ДТП с участием такси произошло в Севастополе в прошлом году. Водитель автомобиля Renault не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на световую опору. В результате, таксист был госпитализирован в городскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму автомобиль сорвался в 70-метровый оврагНа "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшиеМашина с шестью взрослыми и двумя детьми зависла над пропастью
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происшествия, сочи, умвд россии по краснодарскому краю, транспорт, автомобиль, такси, краснодарский край
Такси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг
Такси с пассажирами протаранило ограждение проезжей части и упало в овраг в Сочи
11:20 27.02.2024 (обновлено: 11:32 27.02.2024)