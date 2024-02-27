https://crimea.ria.ru/20240227/taksi-s-passazhirami-protaranilo-ograzhdenie-i-upalo-v-ovrag-1135238544.html

Такси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг

Такси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Такси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг

Такси с пассажирами попало в дорожно-транспортное происшествие в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T11:20

2024-02-27T11:20

2024-02-27T11:32

происшествия

сочи

умвд россии по краснодарскому краю

транспорт

автомобиль

такси

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Такси с пассажирами попало в дорожно-транспортное происшествие в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По информации полиции, двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Водитель не пострадал.Сотрудники Госавтоинспекции по факту ДТП проводят проверку.ДТП с участием такси произошло в Севастополе в прошлом году. Водитель автомобиля Renault не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на световую опору. В результате, таксист был госпитализирован в городскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму автомобиль сорвался в 70-метровый оврагНа "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшиеМашина с шестью взрослыми и двумя детьми зависла над пропастью

сочи

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, умвд россии по краснодарскому краю, транспорт, автомобиль, такси, краснодарский край