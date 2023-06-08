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В Крыму автомобиль сорвался в 70-метровый овраг
В Крыму автомобиль сорвался в 70-метровый овраг - РИА Новости Крым, 08.06.2023
В Крыму автомобиль сорвался в 70-метровый овраг
Автомобиль сорвался в 70-метровый овраг на склоне горы Демерджи в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T09:33
2023-06-08T09:33
2023-06-08T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Автомобиль сорвался в 70-метровый овраг на склоне горы Демерджи в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Инцидент произошел накануне в районе поселка Лучи под Алуштой. Легковой автомобиль сорвался с ручника и съехал в овраг. К месту происшествия оперативно был направлен Алуштинский аварийно-спасательный отряд "Крым-Спас".Спасатели с помощью бензопилы и шанцевого инструмента вызволили машину и эвакуировали ее на грунтовую дорогу. Дальнейшая помощь МЧС не потребовалась.Ранее крымские спасатели помогли водителю внедорожника Nissan Patrol, который не справился с управлением и съехал в промоину реки Альма. Самостоятельно выбраться мужчина не мог, поэтому вылез на крышу внедорожника в ожидании помощи. Сотрудники МЧС эвакуировали его в безопасное место, помощь врачей ему не понадобилась.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часаВ Крыму "УАЗ" с тремя людьми застрял в размытом грунтеУпавший со скалы камень травмировал туриста в Крыму
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крым, происшествия, мчс крыма, транспорт, алушта, общество, новости крыма
В Крыму автомобиль сорвался в 70-метровый овраг
В Крыму автомобиль сорвался в 70-метровый овраг на склоне Демерджи