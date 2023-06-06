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В Крыму "УАЗ" с тремя людьми застрял в размытом грунте - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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В Крыму "УАЗ" с тремя людьми застрял в размытом грунте
В Крыму "УАЗ" с тремя людьми застрял в размытом грунте - РИА Новости Крым, 06.06.2023
В Крыму "УАЗ" с тремя людьми застрял в размытом грунте
В Ленинском районе Крыма автомобиль "УАЗ" с тремя пассажирами увяз в размытом грунте. На помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T14:08
2023-06-06T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма автомобиль "УАЗ" с тремя пассажирами увяз в размытом грунте. На помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в МЧС республики.Отмечается, что в салоне автомобиля находился в том числе несовершеннолетний.Дежурная смена спасателей из трех человек высвободили авто с людьми из грязевой ловушки при помощи такелажного оборудования. Машина была эвакуирована на дорогу с твердым покрытием. Медицинская помощь пассажирам не потребовалась.В МЧС призвали автолюбителей сознательно оценивать выбранные маршруты и возможности своей машины."Погода на полуострове резко меняется, многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для автомобилей из-за выпадения осадков, поэтому спасатели настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы", - заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьмиВ Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часаВ Крыму ВАЗ слетел в кювет и перевернулся - пострадали подростки
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крым, ленинский район, мчс крыма, происшествия, транспорт, общество, новости крыма
В Крыму "УАЗ" с тремя людьми застрял в размытом грунте

МЧС: в Ленинском районе Крыма "УАЗ" с ребенком в салоне увяз в размытом грунте

14:08 06.06.2023
 
© МЧС Республики Крым"УАЗ" с людьми застрял в размытом грунте в Крыму
УАЗ с людьми застрял в размытом грунте в Крыму
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма автомобиль "УАЗ" с тремя пассажирами увяз в размытом грунте. На помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в МЧС республики.
Отмечается, что в салоне автомобиля находился в том числе несовершеннолетний.

"Вчера в 23:29 в "Крым-Спас" поступила информация о том, что в районе села Фонтан Ленинского района, в размытом грунте застрял легковой автомобиль "УАЗ", в котором находятся три человека, в том числе несовершеннолетний. В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха, требуется помощь спасателей в эвакуации автотранспортного средства до автодороги", - уточнили спасатели.

Дежурная смена спасателей из трех человек высвободили авто с людьми из грязевой ловушки при помощи такелажного оборудования. Машина была эвакуирована на дорогу с твердым покрытием. Медицинская помощь пассажирам не потребовалась.
В МЧС призвали автолюбителей сознательно оценивать выбранные маршруты и возможности своей машины.
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"Погода на полуострове резко меняется, многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для автомобилей из-за выпадения осадков, поэтому спасатели настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы", - заключили в ведомстве.
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