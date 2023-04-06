Рейтинг@Mail.ru
Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230406/gryazevaya-lovushka-vozle-ozera-v-krymu-zastryal-avtomobil-s-lyudmi-1128015699.html
Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми
Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми
Автомобиль с тремя пассажирами застрял в размытом грунте возле озера в Крыму, выручать их пришлось спасателям. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T13:41
2023-04-06T13:41
крым
мчс крыма
происшествия
транспорт
погода в крыму
общество
новости крыма
ленинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111152/46/1111524613_0:0:966:543_1920x0_80_0_0_6ec578703650d82cb6fd0084641e8e2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Автомобиль с тремя пассажирами застрял в размытом грунте возле озера в Крыму, выручать их пришлось спасателям. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Инцидент произошел в ночь на четверг в районе поселка Курортное возле Чокракского озера. В грунте увяз легковой автомобиль "ВАЗ 2114".К месту была направлена дежурная смена аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". По прибытии спасатели с помощью такелажного оборудования эвакуировали машину на дорогу с твердым покрытием. В медицинской помощи никто не нуждался.Ранее в Симферопольское водохранилище с 15-метрового обрыва сорвался легковой автомобиль. В момент происшествия в машине находились водитель и пассажир, которые выбрались из авто самостоятельно, еще до приезда спасателей. А сотрудники МЧС помогли извлечь личные вещи из авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавшихКак в Крыму спасали пассажиров сорвавшегося с обрыва авто - видеоВ Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая
https://crimea.ria.ru/20220807/avto-s-turistami-upalo-s-obryva-v-krymu-chto-izvestno-1124090258.html
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111152/46/1111524613_125:0:912:590_1920x0_80_0_0_071eca883a47779de85289af8402ef93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мчс крыма, происшествия, транспорт, погода в крыму, общество, новости крыма, ленинский район
Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми

МЧС: автомобиль с тремя пассажирами застрял в грунте на берегу озера в Крыму

13:41 06.04.2023
 
© © РИА Новости / Сергей МальгавкоЧокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Автомобиль с тремя пассажирами застрял в размытом грунте возле озера в Крыму, выручать их пришлось спасателям. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Инцидент произошел в ночь на четверг в районе поселка Курортное возле Чокракского озера. В грунте увяз легковой автомобиль "ВАЗ 2114".
"Сообщение о происшествии поступило в 00:50. В районе поселка Курортное Ленинского района, возле озера Чокракское, в размытом грунте застрял автомобиль, в котором находятся три человека, в том числе несовершеннолетний. В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха требовалась помощь спасателей в эвакуации авто до автодороги", - говорится на сайте МЧС.
Автомобиль сорвался со скалы Большой Атлеш на Тарханкуте
7 августа 2022, 10:46
Авто с туристами упало с обрыва в Крыму: подробности происшествия
К месту была направлена дежурная смена аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". По прибытии спасатели с помощью такелажного оборудования эвакуировали машину на дорогу с твердым покрытием. В медицинской помощи никто не нуждался.
Ранее в Симферопольское водохранилище с 15-метрового обрыва сорвался легковой автомобиль. В момент происшествия в машине находились водитель и пассажир, которые выбрались из авто самостоятельно, еще до приезда спасателей. А сотрудники МЧС помогли извлечь личные вещи из авто.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших
Как в Крыму спасали пассажиров сорвавшегося с обрыва авто - видео
В Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая
 
КрымМЧС КрымаПроисшествияТранспортПогода в КрымуОбществоНовости КрымаЛенинский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:34Над Белгородской областью сбит беспилотник
16:05В Херсонской области планируют создать агрокластер
15:57Будет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войны
15:42Накрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террориста
15:23В Пермском крае семиклассник напал с ножом на ученика
15:13В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей
14:51Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина
14:46Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко - видео
14:39Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области
14:22Украинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – Пасечник
14:01Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое
13:59Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен
13:41Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми
13:32Путин встретился с главами новых регионов России: видео
13:15На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ
13:04Навел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии
12:46Гибель полицейских в Ингушетии – в МВД рассказали о сотрудниках
12:28Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма
12:24Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
12:19ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении
Лента новостейМолния