Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми
МЧС: автомобиль с тремя пассажирами застрял в грунте на берегу озера в Крыму
© © РИА Новости / Сергей МальгавкоЧокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© © РИА Новости / Сергей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Автомобиль с тремя пассажирами застрял в размытом грунте возле озера в Крыму, выручать их пришлось спасателям. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Инцидент произошел в ночь на четверг в районе поселка Курортное возле Чокракского озера. В грунте увяз легковой автомобиль "ВАЗ 2114".
"Сообщение о происшествии поступило в 00:50. В районе поселка Курортное Ленинского района, возле озера Чокракское, в размытом грунте застрял автомобиль, в котором находятся три человека, в том числе несовершеннолетний. В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха требовалась помощь спасателей в эвакуации авто до автодороги", - говорится на сайте МЧС.
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К месту была направлена дежурная смена аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". По прибытии спасатели с помощью такелажного оборудования эвакуировали машину на дорогу с твердым покрытием. В медицинской помощи никто не нуждался.
Ранее в Симферопольское водохранилище с 15-метрового обрыва сорвался легковой автомобиль. В момент происшествия в машине находились водитель и пассажир, которые выбрались из авто самостоятельно, еще до приезда спасателей. А сотрудники МЧС помогли извлечь личные вещи из авто.
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