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Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми

Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми

Автомобиль с тремя пассажирами застрял в размытом грунте возле озера в Крыму, выручать их пришлось спасателям. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T13:41

2023-04-06T13:41

2023-04-06T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Автомобиль с тремя пассажирами застрял в размытом грунте возле озера в Крыму, выручать их пришлось спасателям. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Инцидент произошел в ночь на четверг в районе поселка Курортное возле Чокракского озера. В грунте увяз легковой автомобиль "ВАЗ 2114".К месту была направлена дежурная смена аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". По прибытии спасатели с помощью такелажного оборудования эвакуировали машину на дорогу с твердым покрытием. В медицинской помощи никто не нуждался.Ранее в Симферопольское водохранилище с 15-метрового обрыва сорвался легковой автомобиль. В момент происшествия в машине находились водитель и пассажир, которые выбрались из авто самостоятельно, еще до приезда спасателей. А сотрудники МЧС помогли извлечь личные вещи из авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавшихКак в Крыму спасали пассажиров сорвавшегося с обрыва авто - видеоВ Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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