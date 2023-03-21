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В Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая
В Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая
В Севастополе пожарные спасли из горящей квартиры мужчину, а из соседних задымленных квартир – кота и попугая. Подробностями случившегося поделились в ГУ МЧС по РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T19:42
2023-03-21T19:42
2023-03-21T19:42
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе пожарные спасли из горящей квартиры мужчину, а из соседних задымленных квартир – кота и попугая. Подробностями случившегося поделились в ГУ МЧС по городу.Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Лоцманской поступило оперативному дежурному в половине второго дня. На место выдвинулись 24 спасателя и 6 единиц техники.По прибытии выяснилось, что пожар охватил квартиру на четвертом этаже. На балконе мужчина звал на помощь.Группа пожарных разделилась, начав одновременно тушение и эвакуацию жильцов соседних квартир, которые заполнял дым. Когда жизням людей ничто не угрожало, стали спасать домашних питомцев. Из дыма вынесли кота и клетку с попугаем и передали их хозяевам.Пожар довольно быстро локализовали и полностью ликвидировали к 14-40. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человек Власти назвали причину пожара в областном Погрануправлении ФСБ Крупный пожар на складе в Симферополе потушен – МЧС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая
В Севастополе пожарные спасли из горящей квартиры человека и вынесли из дыма животных
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе пожарные спасли из горящей квартиры мужчину, а из соседних задымленных квартир – кота и попугая. Подробностями случившегося поделились в ГУ МЧС по городу.
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Лоцманской поступило оперативному дежурному в половине второго дня. На место выдвинулись 24 спасателя и 6 единиц техники.
По прибытии выяснилось, что пожар охватил квартиру на четвертом этаже. На балконе мужчина звал на помощь.
"Незамедлительно была поднята стрела автолестницы, мужчине помогли спуститься вниз и передали медицинской бригаде для осмотра – госпитализация ему не потребовалась", – сообщили в ведомстве.
Группа пожарных разделилась, начав одновременно тушение и эвакуацию жильцов соседних квартир, которые заполнял дым. Когда жизням людей ничто не угрожало, стали спасать домашних питомцев. Из дыма вынесли кота и клетку с попугаем и передали их хозяевам.
Пожар довольно быстро локализовали и полностью ликвидировали к 14-40. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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