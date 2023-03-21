https://crimea.ria.ru/20230321/v-sevastopole-na-pozhare-spasli-cheloveka-kota-i-popugaya-1127683851.html

В Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая

В Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая

В Севастополе пожарные спасли из горящей квартиры мужчину, а из соседних задымленных квартир – кота и попугая. Подробностями случившегося поделились в ГУ МЧС по РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T19:42

2023-03-21T19:42

2023-03-21T19:42

гу мчс россии по севастополю

пожар

севастополь

происшествия

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/15/1127683726_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1cbfa71135fd24a8494fd9383c924006.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе пожарные спасли из горящей квартиры мужчину, а из соседних задымленных квартир – кота и попугая. Подробностями случившегося поделились в ГУ МЧС по городу.Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Лоцманской поступило оперативному дежурному в половине второго дня. На место выдвинулись 24 спасателя и 6 единиц техники.По прибытии выяснилось, что пожар охватил квартиру на четвертом этаже. На балконе мужчина звал на помощь.Группа пожарных разделилась, начав одновременно тушение и эвакуацию жильцов соседних квартир, которые заполнял дым. Когда жизням людей ничто не угрожало, стали спасать домашних питомцев. Из дыма вынесли кота и клетку с попугаем и передали их хозяевам.Пожар довольно быстро локализовали и полностью ликвидировали к 14-40. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человек Власти назвали причину пожара в областном Погрануправлении ФСБ Крупный пожар на складе в Симферополе потушен – МЧС

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс россии по севастополю, пожар, севастополь, происшествия, новости крыма, крым