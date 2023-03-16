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Власти назвали причину пожара в областном Погрануправлении ФСБ

Власти назвали причину пожара в областном Погрануправлении ФСБ - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Власти назвали причину пожара в областном Погрануправлении ФСБ

Причиной пожара в здании Погрануправления ФСБ по Ростовской области стало замыкание электропроводки внутри помещения. Об этом сообщил губернатор региона Василий РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T14:37

2023-03-16T14:37

2023-03-16T14:37

пограничная служба фсб

взрыв и пожар в здании погрануправления фсб в ростове-на-дону

ростов-на-дону

василий голубев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Причиной пожара в здании Погрануправления ФСБ по Ростовской области стало замыкание электропроводки внутри помещения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Сигнал о возгорании в хозяйственных помещениях Погрануправления поступил 12:25, уточнил он.В результате пожара один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, добавил глава региона. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает об одном пострадавшем и двух погибших.Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен. По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет, отметил Голубев. Но в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия.В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ.Сообщение о пожаре поступило в первой в середине дня 16 марта. Инцидент произошел по адресу улица Сиверса, 20, где располагается областное Погрануправление ФСБ России. Движение по проспекту Сиверса было перекрыто.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар на складе в Симферополе потушен – МЧССтрашный пожар в Москве: число погибших выросло до семиВ Балаклаве произошел пожар на складе - МЧС

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пограничная служба фсб, взрыв и пожар в здании погрануправления фсб в ростове-на-дону, ростов-на-дону, василий голубев, происшествия, новости, россия