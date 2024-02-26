https://crimea.ria.ru/20240226/novaya-propusknaya-sistema-kfu-nuzhno-li-oformlyat-kartu-banka-dlya-vkhoda-1135218938.html

Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа

Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа

Крымский федеральный университет имени Вернадского подключат к системе доступа, которая позволит заходить в здания вуза с помощью карты крымского банка. Об этом РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T14:27

2024-02-26T14:27

2024-02-26T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Крымский федеральный университет имени Вернадского подключат к системе доступа, которая позволит заходить в здания вуза с помощью карты крымского банка. Об этом РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора Владимир Курьянов.В понедельник в соцсетях КФУ появилась информация, что с 27 февраля доступ в здания учебного учреждения будет осуществляться по картам одного из крымских банков. Как пояснил Курьянов, карта станет основным пропуском для студентов и сотрудников, но ее оформление не обязательно."Можно будет заходить по паспорту, но это будет крайне неудобно, потому что можно приложить карту к валидатору и спокойно зайти", – сказал Курьянов.При этом зайти в университет по картам других банков будет нельзя, подчеркнул он. Система устанавливается на базе банка и предполагает автоматический пропуск только для клиентов финучреждения. Для тех, кто не является клиентом банка, будет возможность оформить "пластик" прямо в вузе.Новая система пропуска вводится для обеспечения антитеррористической безопасности университета, утверждает и.о. ректора.В России реализуется проект по внедрению безналичной оплаты питания в школах и совершенствованию пропускного режима. В Крыму с осени прошлого года внедряется подобный пилотный проект. Он призван усовершенствовать систему питания школьников, а также пропускной режим в муниципальных образовательных учреждениях. Однако введение такой системы допуска в учебные учреждения вызвало волну непонимания у многих крымских родителей. В конце прошлого года в минобрнауки республики заверили, что участие в новом проекте является добровольным, а нововведение не отменяет прежнюю пропускную систему в учебных учреждениях. То есть, обычные пластиковые пропуски, к которым привыкли дети и родители, продолжат действовать.Читайте также на РИА Новости Крым:Вход в школы Крыма по банковским картам: за и противВ вузах увеличили квоты на обучение за счет государстваЦифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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