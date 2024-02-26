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Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа
Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа
Крымский федеральный университет имени Вернадского подключат к системе доступа, которая позволит заходить в здания вуза с помощью карты крымского банка. Об этом РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T14:27
2024-02-26T14:27
эксклюзивы риа новости крым
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
банковская карта
банк
высшее образование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Крымский федеральный университет имени Вернадского подключат к системе доступа, которая позволит заходить в здания вуза с помощью карты крымского банка. Об этом РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора Владимир Курьянов.В понедельник в соцсетях КФУ появилась информация, что с 27 февраля доступ в здания учебного учреждения будет осуществляться по картам одного из крымских банков. Как пояснил Курьянов, карта станет основным пропуском для студентов и сотрудников, но ее оформление не обязательно."Можно будет заходить по паспорту, но это будет крайне неудобно, потому что можно приложить карту к валидатору и спокойно зайти", – сказал Курьянов.При этом зайти в университет по картам других банков будет нельзя, подчеркнул он. Система устанавливается на базе банка и предполагает автоматический пропуск только для клиентов финучреждения. Для тех, кто не является клиентом банка, будет возможность оформить "пластик" прямо в вузе.Новая система пропуска вводится для обеспечения антитеррористической безопасности университета, утверждает и.о. ректора.В России реализуется проект по внедрению безналичной оплаты питания в школах и совершенствованию пропускного режима. В Крыму с осени прошлого года внедряется подобный пилотный проект. Он призван усовершенствовать систему питания школьников, а также пропускной режим в муниципальных образовательных учреждениях. Однако введение такой системы допуска в учебные учреждения вызвало волну непонимания у многих крымских родителей. В конце прошлого года в минобрнауки республики заверили, что участие в новом проекте является добровольным, а нововведение не отменяет прежнюю пропускную систему в учебных учреждениях. То есть, обычные пластиковые пропуски, к которым привыкли дети и родители, продолжат действовать.Читайте также на РИА Новости Крым:Вход в школы Крыма по банковским картам: за и противВ вузах увеличили квоты на обучение за счет государстваЦифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов
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кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, банковская карта, банк, высшее образование, высшее образование в крыму, общество, новости крыма, крым
Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа

КФУ вводит систему пропуска студентов по картам крымского банка

14:27 26.02.2024
 
© КФУ в Instagram / Ilya GogunskiyЗдание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Здание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
© КФУ в Instagram / Ilya Gogunskiy
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Крымский федеральный университет имени Вернадского подключат к системе доступа, которая позволит заходить в здания вуза с помощью карты крымского банка. Об этом РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора Владимир Курьянов.
В понедельник в соцсетях КФУ появилась информация, что с 27 февраля доступ в здания учебного учреждения будет осуществляться по картам одного из крымских банков. Как пояснил Курьянов, карта станет основным пропуском для студентов и сотрудников, но ее оформление не обязательно.
"Можно будет заходить по паспорту, но это будет крайне неудобно, потому что можно приложить карту к валидатору и спокойно зайти", – сказал Курьянов.
При этом зайти в университет по картам других банков будет нельзя, подчеркнул он. Система устанавливается на базе банка и предполагает автоматический пропуск только для клиентов финучреждения.
"Есть список, в котором отмечены все клиенты банка, по которому и будет осуществляться автоматический пропуск", – пояснил Курьянов.
Для тех, кто не является клиентом банка, будет возможность оформить "пластик" прямо в вузе.
Новая система пропуска вводится для обеспечения антитеррористической безопасности университета, утверждает и.о. ректора.
В России реализуется проект по внедрению безналичной оплаты питания в школах и совершенствованию пропускного режима. В Крыму с осени прошлого года внедряется подобный пилотный проект. Он призван усовершенствовать систему питания школьников, а также пропускной режим в муниципальных образовательных учреждениях. Однако введение такой системы допуска в учебные учреждения вызвало волну непонимания у многих крымских родителей. В конце прошлого года в минобрнауки республики заверили, что участие в новом проекте является добровольным, а нововведение не отменяет прежнюю пропускную систему в учебных учреждениях. То есть, обычные пластиковые пропуски, к которым привыкли дети и родители, продолжат действовать.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКФУ (Крымский федеральный университет)Владимир КурьяновБанковская картаБанкВысшее образованиеВысшее образование в КрымуОбществоНовости КрымаКрым
 
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