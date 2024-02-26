https://crimea.ria.ru/20240226/novaya-propusknaya-sistema-kfu-nuzhno-li-oformlyat-kartu-banka-dlya-vkhoda-1135218938.html
Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа
Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа
Крымский федеральный университет имени Вернадского подключат к системе доступа, которая позволит заходить в здания вуза с помощью карты крымского банка. Об этом РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T14:27
2024-02-26T14:27
2024-02-26T14:27
эксклюзивы риа новости крым
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
банковская карта
банк
высшее образование
высшее образование в крыму
общество
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/32/1118083225_0:90:1081:698_1920x0_80_0_0_cb0400935a35fcb211114015afb25456.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Крымский федеральный университет имени Вернадского подключат к системе доступа, которая позволит заходить в здания вуза с помощью карты крымского банка. Об этом РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора Владимир Курьянов.В понедельник в соцсетях КФУ появилась информация, что с 27 февраля доступ в здания учебного учреждения будет осуществляться по картам одного из крымских банков. Как пояснил Курьянов, карта станет основным пропуском для студентов и сотрудников, но ее оформление не обязательно."Можно будет заходить по паспорту, но это будет крайне неудобно, потому что можно приложить карту к валидатору и спокойно зайти", – сказал Курьянов.При этом зайти в университет по картам других банков будет нельзя, подчеркнул он. Система устанавливается на базе банка и предполагает автоматический пропуск только для клиентов финучреждения. Для тех, кто не является клиентом банка, будет возможность оформить "пластик" прямо в вузе.Новая система пропуска вводится для обеспечения антитеррористической безопасности университета, утверждает и.о. ректора.В России реализуется проект по внедрению безналичной оплаты питания в школах и совершенствованию пропускного режима. В Крыму с осени прошлого года внедряется подобный пилотный проект. Он призван усовершенствовать систему питания школьников, а также пропускной режим в муниципальных образовательных учреждениях. Однако введение такой системы допуска в учебные учреждения вызвало волну непонимания у многих крымских родителей. В конце прошлого года в минобрнауки республики заверили, что участие в новом проекте является добровольным, а нововведение не отменяет прежнюю пропускную систему в учебных учреждениях. То есть, обычные пластиковые пропуски, к которым привыкли дети и родители, продолжат действовать.Читайте также на РИА Новости Крым:Вход в школы Крыма по банковским картам: за и противВ вузах увеличили квоты на обучение за счет государстваЦифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/32/1118083225_14:0:1065:788_1920x0_80_0_0_132d743c40cd1db5c2bde542eb5af9ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, банковская карта, банк, высшее образование, высшее образование в крыму, общество, новости крыма, крым
Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа
КФУ вводит систему пропуска студентов по картам крымского банка
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым, Валерия Низовая.
Крымский федеральный университет имени Вернадского подключат к системе доступа, которая позволит заходить в здания вуза с помощью карты крымского банка. Об этом РИА Новости Крым
рассказал и.о. ректора Владимир Курьянов.
В понедельник в соцсетях КФУ появилась информация, что с 27 февраля доступ в здания учебного учреждения будет осуществляться по картам одного из крымских банков. Как пояснил Курьянов, карта станет основным пропуском для студентов и сотрудников, но ее оформление не обязательно.
"Можно будет заходить по паспорту, но это будет крайне неудобно, потому что можно приложить карту к валидатору и спокойно зайти", – сказал Курьянов.
При этом зайти в университет по картам других банков будет нельзя, подчеркнул он. Система устанавливается на базе банка и предполагает автоматический пропуск только для клиентов финучреждения.
"Есть список, в котором отмечены все клиенты банка, по которому и будет осуществляться автоматический пропуск", – пояснил Курьянов.
Для тех, кто не является клиентом банка, будет возможность оформить "пластик" прямо в вузе.
Новая система пропуска вводится для обеспечения антитеррористической безопасности университета, утверждает и.о. ректора.
В России реализуется проект по внедрению безналичной оплаты питания в школах и совершенствованию пропускного режима. В Крыму с осени прошлого года внедряется подобный пилотный проект. Он призван усовершенствовать систему питания школьников, а также пропускной режим в муниципальных образовательных учреждениях. Однако введение такой системы допуска
в учебные учреждения вызвало волну непонимания у многих крымских родителей. В конце прошлого года в минобрнауки республики заверили, что участие в новом проекте является добровольным
, а нововведение не отменяет прежнюю пропускную систему в учебных учреждениях. То есть, обычные пластиковые пропуски, к которым привыкли дети и родители, продолжат действовать.
Читайте также на РИА Новости Крым: