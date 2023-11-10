https://crimea.ria.ru/20231110/v-shkolu-po-spetskartam-ves-krym-podklyuchat-k-proektu-v-etom-godu-1132710833.html
В школу по спецкартам: весь Крым подключат к проекту в этом году
В школу по спецкартам: весь Крым подключат к проекту в этом году - РИА Новости Крым, 10.11.2023
В школу по спецкартам: весь Крым подключат к проекту в этом году
Все школы Крыма в той или иной степени будут задействованы в проекте по внедрению безналичной оплаты питания и пропуска в учебные учреждения по банковским... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T14:41
2023-11-10T14:41
2023-11-10T14:43
светлана беспалова
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симферопольский район
белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Все школы Крыма в той или иной степени будут задействованы в проекте по внедрению безналичной оплаты питания и пропуска в учебные учреждения по банковским картам. Об этом сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.В России реализуется проект по внедрению безналичной оплаты питания в школах и совершенствованию пропускного режима. В Крыму с 1 сентября этого года внедряется подобный пилотный проект. Он призван усовершенствовать систему питания школьников, а также пропускной режим в муниципальных образовательных учреждениях.На сегодняшний день, по ее словам, в проекте принимают участие 82 школы в шести муниципальных образованиях: Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах, Ялте, Феодосии и Алуште.В чем суть проектаРанее сайт РИА Новости Крым подробно писал о сути проекта.В частности, он подразумевает введение специальных карт, которыми ученики смогут платить за питание в столовой или буфете в школах. Это автоматизированная система учета питания, с помощью которых родители школьников в личных кабинетах смогут получать информацию о том, чем, когда и как кормят их детей и сколько это стоит. Также родители могут выбрать из перечня предлагаемых школой продуктов питания и установить, что ребенку продавать нельзя.Также, утверждают инициаторы, у родителей появляется возможность в режиме онлайн заказывать своему ребенку питание на 10 дней вперед. Оплата за него будет списываться по факту.Кроме того, проект предусматривает обеспечение доступа учащихся в школы Крыма по банковским картам. Этот пункт вызвал волну возмущения и недопонимания среди родителей крымских школьников.Прежняя пропускная система остаетсяКак заверила замглавы минобрнауки Крыма, участие в новом проекте является добровольным, а нововведение не отменяет прежнюю пропускную систему в школах. То есть обычные пластиковые пропуска, к которым привыкли дети и родители, продолжат действовать.Если же родители решат присоединиться к проекту, не имеет значения, какого именно российского банка карта будет у его ребенка. При этом никаких дополнительных карт оформлять не нужно, уверяют представители одного из банков региона.По его словам, если родители не хотят, чтобы карты в руках их детей были именно финансовым инструментом, они могут установить на них нулевой лимит, и тогда банковскую карту можно использовать как обычный пропуск.Овеченко также заверил, что если школьник потеряет свою детскую банковскую карту, мошенники не смогут через нее получить доступ к счетам родителей и распорядиться их деньгами, поскольку детские карты не имеют отдельного лицевого счетаЧитайте также на РИА Новости Крым:Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативуЦифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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светлана беспалова, новости крыма, школа, банковская карта, крым, минобраз крыма, симферополь, симферопольский район, белогорский район, ялта, феодосия, алушта
В школу по спецкартам: весь Крым подключат к проекту в этом году
Все школы Крыма в этом году подключат к проекту по оплате питания и пропуску по спецкартам
14:41 10.11.2023 (обновлено: 14:43 10.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Все школы Крыма в той или иной степени будут задействованы в проекте по внедрению безналичной оплаты питания и пропуска в учебные учреждения по банковским картам. Об этом сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
В России реализуется проект по внедрению безналичной оплаты питания в школах и совершенствованию пропускного режима. В Крыму с 1 сентября этого года внедряется подобный пилотный проект. Он призван усовершенствовать систему питания школьников, а также пропускной режим в муниципальных образовательных учреждениях.
"В настоящий момент есть "дорожная карта" реализации проекта. Планируем, что к концу года все школы будут в той или иной степени в нем задействованы, потому что потребуется два-три месяца, чтобы внедрить и запустить эту систему, обучить всех", – сказала Беспалова.
На сегодняшний день, по ее словам, в проекте принимают участие 82 школы в шести муниципальных образованиях: Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах, Ялте, Феодосии и Алуште.
"В 12 из этих школ проект реализуется в полном объеме, остальные школы находятся на разных стадиях: где-то идет обсуждение с родителями, где-то устанавливают оборудование, открывают личные кабинеты", – добавила замминистра.
Ранее сайт РИА Новости Крым подробно писал о сути проекта
.
В частности, он подразумевает введение специальных карт, которыми ученики смогут платить за питание в столовой или буфете в школах. Это автоматизированная система учета питания, с помощью которых родители школьников в личных кабинетах смогут получать информацию о том, чем, когда и как кормят их детей и сколько это стоит. Также родители могут выбрать из перечня предлагаемых школой продуктов питания и установить, что ребенку продавать нельзя.
Также, утверждают инициаторы, у родителей появляется возможность в режиме онлайн заказывать своему ребенку питание на 10 дней вперед. Оплата за него будет списываться по факту.
Кроме того, проект предусматривает обеспечение доступа учащихся в школы Крыма по банковским картам. Этот пункт вызвал волну возмущения и недопонимания среди родителей крымских школьников.
Прежняя пропускная система остается
Как заверила замглавы минобрнауки Крыма, участие в новом проекте является добровольным, а нововведение не отменяет прежнюю пропускную систему в школах. То есть обычные пластиковые пропуска, к которым привыкли дети и родители, продолжат действовать.
"Если родитель принял решение не участвовать в этой системе, это не значит, что его ребенка завтра не пустят в школу, что он не получит горячее питание или не сможет купить дополнительное питание. Все эти варианты остаются. Питание за наличные деньги также никто не отменяет", – подчеркнула она.
Если же родители решат присоединиться к проекту, не имеет значения, какого именно российского банка карта будет у его ребенка. При этом никаких дополнительных карт оформлять не нужно, уверяют представители одного из банков региона.
"Это не какая-то специальная карта со специальным чипом. Это карта любого банка на базе платежной системы "Мир". Если говорить о пропускной системе, то мы устанавливаем на контрольно-пропускных пунктах в школах специальное оборудование, которое позволяет принимать в качестве ключа любую банковскую карту", – сказал начальник отдела прямых продаж управления по развитию взаимоотношений с партнерами одного из крымских банков Олег Овеченко.
По его словам, если родители не хотят, чтобы карты в руках их детей были именно финансовым инструментом, они могут установить на них нулевой лимит, и тогда банковскую карту можно использовать как обычный пропуск.
Овеченко также заверил, что если школьник потеряет свою детскую банковскую карту, мошенники не смогут через нее получить доступ к счетам родителей и распорядиться их деньгами, поскольку детские карты не имеют отдельного лицевого счета
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