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Лавров: спрос на наше образование в мире только возрастает - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Лавров: спрос на наше образование в мире только возрастает
Лавров: спрос на наше образование в мире только возрастает - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Лавров: спрос на наше образование в мире только возрастает
Спрос на образование в России не только по-прежнему высок, но и возрастает во всем мире, поэтому в МГИМО не должно оставаться неиспользованных квот. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T22:28
2024-02-26T22:28
сергей лавров
новости
россия
образование в россии
политика
в мире
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Спрос на образование в России не только по-прежнему высок, но и возрастает во всем мире, поэтому в МГИМО не должно оставаться неиспользованных квот. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Наблюдательного совета МГИМО.По словам министра, важно гибко, чутко реагировать на соответствующие запросы. Если где-то есть превышение спроса над предложением, всегда это можно решать в рабочем порядке.Также глава МИД России отметил, что каждый иностранный студент, выпускаясь из МГИМО, возвращается на Родину и начинает там работать с полноценной объективной картиной о роли Российской Федерации в современном обществе, и о том, что из себя и представляет российский народ, люди, "которые всегда, неизменно открыты к теснейшему международном сотрудничеству".Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил об утверждении квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Доля бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличена на 6%.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в КрымуВ Крымском федеральном университете появится новая специальностьПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России
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Новости
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, новости, россия, образование в россии, политика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), общество
Лавров: спрос на наше образование в мире только возрастает

Спрос на образование в России возрастает во всем мире – Лавров

22:28 26.02.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Спрос на образование в России не только по-прежнему высок, но и возрастает во всем мире, поэтому в МГИМО не должно оставаться неиспользованных квот. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Наблюдательного совета МГИМО.

"Спрос на наше образование в мире не только по-прежнему высок, но и возрастает. Поэтому не должно оставаться неиспользованных квот... Очень важно, чтобы никто из желающих получить образование в МГИМО, при понимании, конечно, что он соответствует критериям, не оставался неудовлетворенным", – завил Лавров.

По словам министра, важно гибко, чутко реагировать на соответствующие запросы. Если где-то есть превышение спроса над предложением, всегда это можно решать в рабочем порядке.
Также глава МИД России отметил, что каждый иностранный студент, выпускаясь из МГИМО, возвращается на Родину и начинает там работать с полноценной объективной картиной о роли Российской Федерации в современном обществе, и о том, что из себя и представляет российский народ, люди, "которые всегда, неизменно открыты к теснейшему международном сотрудничеству".
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил об утверждении квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Доля бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличена на 6%.
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Сергей ЛавровНовостиРоссияОбразование в РоссииПолитикаВ миреМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Общество
 
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