https://crimea.ria.ru/20240226/lavrov-spros-na-nashe-obrazovanie-v-mire-tolko-vozrastaet-1135225696.html

Лавров: спрос на наше образование в мире только возрастает

Лавров: спрос на наше образование в мире только возрастает - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Лавров: спрос на наше образование в мире только возрастает

Спрос на образование в России не только по-прежнему высок, но и возрастает во всем мире, поэтому в МГИМО не должно оставаться неиспользованных квот. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T22:28

2024-02-26T22:28

2024-02-26T22:28

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Спрос на образование в России не только по-прежнему высок, но и возрастает во всем мире, поэтому в МГИМО не должно оставаться неиспользованных квот. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Наблюдательного совета МГИМО.По словам министра, важно гибко, чутко реагировать на соответствующие запросы. Если где-то есть превышение спроса над предложением, всегда это можно решать в рабочем порядке.Также глава МИД России отметил, что каждый иностранный студент, выпускаясь из МГИМО, возвращается на Родину и начинает там работать с полноценной объективной картиной о роли Российской Федерации в современном обществе, и о том, что из себя и представляет российский народ, люди, "которые всегда, неизменно открыты к теснейшему международном сотрудничеству".Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил об утверждении квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Доля бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличена на 6%.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в КрымуВ Крымском федеральном университете появится новая специальностьПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, новости, россия, образование в россии, политика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), общество