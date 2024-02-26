https://crimea.ria.ru/20240226/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-v-nachale-nedeli-spisok-adresov-1135158335.html

Где в Севастополе не будет света в начале недели: список адресов

Где в Севастополе не будет света в начале недели: список адресов - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Где в Севастополе не будет света в начале недели: список адресов

В понедельник и вторник отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T08:16

2024-02-26T08:16

2024-02-26T08:16

севастополь

электросети крыма

отключение электроэнергии

севастопольэнерго

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новости крыма

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В понедельник и вторник отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", - говорится в сообщении предприятия.26 февраля с 09.00 до 17.00 свет будут отключать на один-полтора часа в поселке Осипенко по адресам: ул. Ветеранов, 44-А, 4, 10-24, 30-34, 38, 42, 48, 9-А, 11/13, 11/10, 11-21, 27-31, 13, 53-А, 23-Б, 23-Д, 63-А, 41-А, 23-В, ул. Землянского, 13-15, ул. Камская, 4-10,3-11, ул. Красноярская, 2-8,1-7, ул. Массандровская, 2-4, ул. Сухий, 12,16,17-А,3-15, ул. Массандровская, 8-10, шоссе Качинское, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149, 32, СТ-Полюшко, 32/149, 58, 154, 164, 248, 268, 284, 159, 181, 204, 225, 291-293.Временное ограничение в подаче электроэнергии пройдет и у абонентов в Инкермане: СТ Лесная поляна, 66-68, 74, 78, 82, 98, 102, 114, 120, 41, 51, 65-67, 75, 85, 95, 102, 109, 1, ул. Погорелова, 83/186, 83/62, 83/115, 83/107, СТ Медик, 2-А, 27.Также без электричества 26 февраля останутся жители следующих адресов: ул. Богданова, 25, 27, ул. Карантинная, 4-12, 47-А, 3-29, 39-47, ул. Генерала Петрова, 46-48, ул. Салтыкова-Щедрина, 2-8, 7-А, 1-17, ул. Фурманова, 35, ул. Салтыкова-Щедрина, 19, ул. Пионерская, 1-А, 15-1, ул. Крутая, 4.С 09.00 до 16.00 отключение электроэнергии пройдет в селе Поворотное: ул. Заря Свободы, 8, 12-32, 46, 1-31, ул. Симферопольское шоссе, 2, 1-3, ЗАО с. Перовской, пай 693, пр-д Вишневый, 4, 23.26 и 27 февраля с 09.00 до 16.00 без света будут дома по ул. Казачья: 6-А, 51/18-Б, 3906, 51/13, 51/17, 51/12, 51/3-А, 51/22.С 09.00 до 17.00 электроэнергию отключат в селе Орловка: ул. Луговая, 48-72, 45-77, ул. Сумская, 54-А, 30-80, 27-77, ул. Гагарина, 1-49.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновВ Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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