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Российские войска улучшили позиции в районе Авдеевки - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Российские войска улучшили позиции в районе Авдеевки
Российские войска улучшили позиции в районе Авдеевки - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Российские войска улучшили позиции в районе Авдеевки
Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении и отразили семь контратак противника. Об РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T13:41
2024-02-25T13:41
министерство обороны рф
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении и отразили семь контратак противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские бойцы отразили семь контратак противника в районах Новгородского, Ленинского, Ласточкино и Новобахмутовки ДНР.Украинские войска за сутки на данном направлении потеряли до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Город был освобожден Вооруженными силами РФ 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направленияхЧитайте также на РИА Новости Крым:Глава ДНР Пушилин прибыл в АвдеевкуПервые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспортаАрмия России взяла Победу в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, украина, вооруженные силы россии, армия и флот
Российские войска улучшили позиции в районе Авдеевки

Российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении

13:41 25.02.2024
 
© РИА Новости . Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки
Военнослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Stanislav Krasilnikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении и отразили семь контратак противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские бойцы отразили семь контратак противника в районах Новгородского, Ленинского, Ласточкино и Новобахмутовки ДНР.
Украинские войска за сутки на данном направлении потеряли до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Город был освобожден Вооруженными силами РФ 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.
Командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях
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