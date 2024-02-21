https://crimea.ria.ru/20240221/dushivshemu-devochku-v-potasovke-u-tts-zhitelyu-kubani-dali-10-let-1135133957.html

Душившему девочку в потасовке у ТЦ жителю Кубани дали 10 лет

Душившему девочку в потасовке у ТЦ жителю Кубани дали 10 лет - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Душившему девочку в потасовке у ТЦ жителю Кубани дали 10 лет

Суд назначил 10 лет колонии строгого режима мужчине, который едва не задушил проводом от мобильника 13-летнюю девушку на улице Краснодара, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T18:13

2024-02-21T18:13

2024-02-21T18:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Суд назначил 10 лет колонии строгого режима мужчине, который едва не задушил проводом от мобильника 13-летнюю девушку на улице Краснодара, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)… Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 10 лет колонии строгого режима", - говорится в релизе.Из приговора следует, что в марте прошлого года подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, возле торгового центра "Лента" подошел к компании подростков, спровоцировал конфликт и напал на незнакомую 13-летнюю девушку.Накинув на шею потерпевшей провод от мобильного телефона, он начал его затягивать и душить девушку. Подростку на помощь пришел ее друг, распыливший в лицо агрессивному незнакомцу перцовый баллончик.В суде обвиняемый вину не признал, заявив, что "сам стал жертвой компании подростков", однако подтверждения этот довод не нашел. Помимо срока заключения, суд взыскал с него компенсацию морального вреда в 450 тысяч рублей.Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаУбил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, суд, приговор, краснодарский край, новости, общество