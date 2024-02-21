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Душившему девочку в потасовке у ТЦ жителю Кубани дали 10 лет
Душившему девочку в потасовке у ТЦ жителю Кубани дали 10 лет - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Душившему девочку в потасовке у ТЦ жителю Кубани дали 10 лет
Суд назначил 10 лет колонии строгого режима мужчине, который едва не задушил проводом от мобильника 13-летнюю девушку на улице Краснодара, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T18:13
2024-02-21T18:13
2024-02-21T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Суд назначил 10 лет колонии строгого режима мужчине, который едва не задушил проводом от мобильника 13-летнюю девушку на улице Краснодара, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)… Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 10 лет колонии строгого режима", - говорится в релизе.Из приговора следует, что в марте прошлого года подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, возле торгового центра "Лента" подошел к компании подростков, спровоцировал конфликт и напал на незнакомую 13-летнюю девушку.Накинув на шею потерпевшей провод от мобильного телефона, он начал его затягивать и душить девушку. Подростку на помощь пришел ее друг, распыливший в лицо агрессивному незнакомцу перцовый баллончик.В суде обвиняемый вину не признал, заявив, что "сам стал жертвой компании подростков", однако подтверждения этот довод не нашел. Помимо срока заключения, суд взыскал с него компенсацию морального вреда в 450 тысяч рублей.Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаУбил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу
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кубань, суд, приговор, краснодарский край, новости, общество
Душившему девочку в потасовке у ТЦ жителю Кубани дали 10 лет
Житель Кубани получил 10 лет за нападение на 13-летнюю девочку
18:13 21.02.2024 (обновлено: 18:14 21.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Суд назначил 10 лет колонии строгого режима мужчине, который едва не задушил проводом от мобильника 13-летнюю девушку на улице Краснодара, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)… Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 10 лет колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Из приговора следует, что в марте прошлого года подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, возле торгового центра "Лента" подошел к компании подростков, спровоцировал конфликт и напал на незнакомую 13-летнюю девушку.
Накинув на шею потерпевшей провод от мобильного телефона, он начал его затягивать и душить девушку. Подростку на помощь пришел ее друг, распыливший в лицо агрессивному незнакомцу перцовый баллончик.
В суде обвиняемый вину не признал, заявив, что "сам стал жертвой компании подростков", однако подтверждения этот довод не нашел. Помимо срока заключения, суд взыскал с него компенсацию морального вреда в 450 тысяч рублей.
Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
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