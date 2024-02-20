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Сильные землетрясения произошли в Китае и Японии - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Сильные землетрясения произошли в Китае и Японии
Сильные землетрясения произошли в Китае и Японии - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Сильные землетрясения произошли в Китае и Японии
Землетрясения магнитудой 5 зафиксированы во вторник на севере Китая и Японии. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T20:21
2024-02-20T20:21
землетрясение
китай
япония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Землетрясения магнитудой 5 зафиксированы во вторник на севере Китая и Японии. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.В 15.56 по Москве толчки магнитудой 5 ощутили жители Японии: землетрясение произошло в районе юго-западного острова Рюкю, в 85 км к юго-востоку от японского города Йонакуни с населением 1,6 тыс. человек, и в 172 км к востоку от 350-тысячного тайваньского Хуаляня. Очаг залегал на глубине 27 км.К этому времени о разрушениях и пострадавших не сообщается.Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в минувшую среду в центральном Казахстане в 11.09 по местному времени. 11 февраля 4-балльное землетрясение произошло в Турции. 3 февраля землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на границе Киргизии и КНР. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где в январе произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В январе подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае. 17 января землетрясение магнитудой 3,7 произошло у берегов Крымского полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ученые не могут предсказать землетрясенияТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
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землетрясение, китай, япония, в мире, происшествия, новости
Сильные землетрясения произошли в Китае и Японии

Землетрясения магнитудой 5 произошли в Китае и Японии

20:21 20.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Землетрясения магнитудой 5 зафиксированы во вторник на севере Китая и Японии. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, в 11.58 по московскому времени толчки магнитудой 5,1 зафиксированы в 416 км к востоку от китайского города Турфана, с населением 273 тысяч человек, в 64 км к востоку от 246-тысяного города Хами. Очаг залегал на глубине10 км.
В 15.56 по Москве толчки магнитудой 5 ощутили жители Японии: землетрясение произошло в районе юго-западного острова Рюкю, в 85 км к юго-востоку от японского города Йонакуни с населением 1,6 тыс. человек, и в 172 км к востоку от 350-тысячного тайваньского Хуаляня. Очаг залегал на глубине 27 км.
К этому времени о разрушениях и пострадавших не сообщается.
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в минувшую среду в центральном Казахстане в 11.09 по местному времени. 11 февраля 4-балльное землетрясение произошло в Турции. 3 февраля землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на границе Киргизии и КНР. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где в январе произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В январе подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае. 17 января землетрясение магнитудой 3,7 произошло у берегов Крымского полуострова.
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