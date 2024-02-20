https://crimea.ria.ru/20240220/rossiyane-stali-menshe-bolet-grippom-no-bolshe---covid-19-1135087048.html

Коронавирус в России пошел в рост: ситуация с заболеваемостью в Крыму

Коронавирус в России пошел в рост: ситуация с заболеваемостью в Крыму - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Коронавирус в России пошел в рост: ситуация с заболеваемостью в Крыму

В России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ понизился более чем на семь процентов, но при этом выросли показатели по COVID-19. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T13:59

2024-02-20T13:59

2024-02-20T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ понизился более чем на семь процентов, но при этом выросли показатели по COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роспотребнадзора.Больше всего случаев заболевания выявлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, превышение среднероссийского показателя зарегистрировано в 48 регионах. При этом в структуре вирусов преобладает грипп А (Н3N2), на долю вирусов негриппозной этиологии приходится чуть более 75%."А также зарегистрировано свыше 28 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 2,6% выше, чем на прошлой неделе; преобладающим остается геновариант "Омикрон", - сообщили в Роспотребнадзоре.В Крыму уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снижается. По последним данным крымского управления Роспотребнадзора, за истекшую неделю в регионе зарегистрировали 134 новых случая заболевания, что на 10% ниже показателей предыдущей недели.В Севастополе заболели коронавирусом 242 человека, что на 5% ниже, чем на предыдущей неделе, уточнили в ведомстве.Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Крыму превышен на 32%, спад заболеваемости ожидается в начале марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ждать спада заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз РоспотребнадзораГриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиянВернут ли в Крыму масочный режим - ответ Роспотребнадзора

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2024

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