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Коронавирус в России пошел в рост: ситуация с заболеваемостью в Крыму
Коронавирус в России пошел в рост: ситуация с заболеваемостью в Крыму - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Коронавирус в России пошел в рост: ситуация с заболеваемостью в Крыму
В России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ понизился более чем на семь процентов, но при этом выросли показатели по COVID-19. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T13:59
2024-02-20T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ понизился более чем на семь процентов, но при этом выросли показатели по COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роспотребнадзора.Больше всего случаев заболевания выявлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, превышение среднероссийского показателя зарегистрировано в 48 регионах. При этом в структуре вирусов преобладает грипп А (Н3N2), на долю вирусов негриппозной этиологии приходится чуть более 75%."А также зарегистрировано свыше 28 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 2,6% выше, чем на прошлой неделе; преобладающим остается геновариант "Омикрон", - сообщили в Роспотребнадзоре.В Крыму уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снижается. По последним данным крымского управления Роспотребнадзора, за истекшую неделю в регионе зарегистрировали 134 новых случая заболевания, что на 10% ниже показателей предыдущей недели.В Севастополе заболели коронавирусом 242 человека, что на 5% ниже, чем на предыдущей неделе, уточнили в ведомстве.Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Крыму превышен на 32%, спад заболеваемости ожидается в начале марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ждать спада заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз РоспотребнадзораГриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиянВернут ли в Крыму масочный режим - ответ Роспотребнадзора
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, грипп, орви, роспотребнадзор, крым, севастополь, россия, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости
Коронавирус в России пошел в рост: ситуация с заболеваемостью в Крыму
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом
13:59 20.02.2024 (обновлено: 14:07 20.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ понизился более чем на семь процентов, но при этом выросли показатели по COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роспотребнадзора.
"На седьмой неделе 2024 года в РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7,1% по сравнению с прошлой неделей. Зарегистрировано 936 тысячи случаев", - сказано в сообщении.
Больше всего случаев заболевания выявлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, превышение среднероссийского показателя зарегистрировано в 48 регионах. При этом в структуре вирусов преобладает грипп А (Н3N2), на долю вирусов негриппозной этиологии приходится чуть более 75%.
"А также зарегистрировано свыше 28 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 2,6% выше, чем на прошлой неделе; преобладающим остается геновариант "Омикрон", - сообщили в Роспотребнадзоре.
В Крыму уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снижается. По последним данным крымского управления Роспотребнадзора, за истекшую неделю в регионе зарегистрировали 134 новых случая заболевания, что на 10% ниже показателей предыдущей недели
.
В Севастополе заболели коронавирусом 242 человека, что на 5% ниже, чем на предыдущей неделе, уточнили в ведомстве.
Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Крыму превышен
на 32%, спад заболеваемости
ожидается в начале марта.
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