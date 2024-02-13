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В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор
В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 13.02.2024
В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор
Врачи отмечают рост числа заболевших коронавирусной инфекций в Крыму, в Севастополе – незначительное снижение. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T13:27
2024-02-13T13:27
2024-02-13T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Врачи отмечают рост числа заболевших коронавирусной инфекций в Крыму, в Севастополе – незначительное снижение. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.В Севастополе за этот период зарегистрировано 257 новых случаев. В сравнении с неделей ранее отмечается снижение числа заболевших на 6%.В Роспотребнадзоре порекомендовали крымчанам использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также ограничить посещение общественных мест без острой необходимости.Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская ранее в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму прогнозируется к марту.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ждать спада заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз РоспотребнадзораВернут ли в Крыму масочный режим - ответ РоспотребнадзораКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов
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В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор
В Крыму и Севастополе зарегистрировано более 400 новых случаев Covid-19 за неделю