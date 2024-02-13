https://crimea.ria.ru/20240213/v-krymu-sotni-novykh-sluchaev-covid-19-za-nedelyu--rospotrebnadzor-1134909775.html

В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор

В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 13.02.2024

В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор

Врачи отмечают рост числа заболевших коронавирусной инфекций в Крыму, в Севастополе – незначительное снижение. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T13:27

2024-02-13T13:27

2024-02-13T13:27

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коронавирус в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Врачи отмечают рост числа заболевших коронавирусной инфекций в Крыму, в Севастополе – незначительное снижение. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.В Севастополе за этот период зарегистрировано 257 новых случаев. В сравнении с неделей ранее отмечается снижение числа заболевших на 6%.В Роспотребнадзоре порекомендовали крымчанам использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также ограничить посещение общественных мест без острой необходимости.Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская ранее в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму прогнозируется к марту.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ждать спада заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз РоспотребнадзораВернут ли в Крыму масочный режим - ответ РоспотребнадзораКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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