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В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор
В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 13.02.2024
В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор
Врачи отмечают рост числа заболевших коронавирусной инфекций в Крыму, в Севастополе – незначительное снижение. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T13:27
2024-02-13T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Врачи отмечают рост числа заболевших коронавирусной инфекций в Крыму, в Севастополе – незначительное снижение. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.В Севастополе за этот период зарегистрировано 257 новых случаев. В сравнении с неделей ранее отмечается снижение числа заболевших на 6%.В Роспотребнадзоре порекомендовали крымчанам использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также ограничить посещение общественных мест без острой необходимости.Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская ранее в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму прогнозируется к марту.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ждать спада заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз РоспотребнадзораВернут ли в Крыму масочный режим - ответ РоспотребнадзораКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов
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роспотребнадзор, новости крыма, крым, севастополь, новости, здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус в крыму
В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор

В Крыму и Севастополе зарегистрировано более 400 новых случаев Covid-19 за неделю

13:27 13.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов
Лечение от Covid-19 пациентов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Врачи отмечают рост числа заболевших коронавирусной инфекций в Крыму, в Севастополе – незначительное снижение. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 12 января 2024 года новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 150 случаев, что на 20% выше, чем на предыдущей неделе", – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

В Севастополе за этот период зарегистрировано 257 новых случаев. В сравнении с неделей ранее отмечается снижение числа заболевших на 6%.
В Роспотребнадзоре порекомендовали крымчанам использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также ограничить посещение общественных мест без острой необходимости.
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская ранее в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму прогнозируется к марту.
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