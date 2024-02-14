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Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян
Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю уменьшилась на 1%, среднероссийские показатели превышены в 49 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T11:02
2024-02-14T11:02
орви
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю уменьшилась на 1%, среднероссийские показатели превышены в 49 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Показатели превышают среднероссийские в 49 регионах. При этом около 16% выявленных случаев приходится на три региона - Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. По данным Роспотребнадзора, преобладает гонконгский грипп."Среди циркулирующих вирусов гриппа преобладает А(Н3N2). Однако количество положительных находок вирусов гриппа по сравнению с прошлой неделей снизилось более чем на 12%", - подчеркнули в ведомстве.Кроме того, на прошлой неделе зарегистрировано свыше 27 тысяч случаев заболевания коронавирусом, что превышает показатели прошлой недели на 6,2%.Ситуация с ОРВИ и гриппом в КрымуПо данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, в республике за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 12 112 человек. Эпидемический порог превышен на 32,1%.В Севастополе за прошедшую неделю выявили 3401 заболевшего ОРВИ и гриппом. Заболеваемость ниже эпидпорога на 12,1%. По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму эпидпорог по ОРВИ превышен на 32%Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовВ Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор
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РИА Новости Крым
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Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 1%

11:02 14.02.2024
 
© Фото: pexels.comПростуда
Простуда
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю уменьшилась на 1%, среднероссийские показатели превышены в 49 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В России заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 1% и составила чуть выше 1 миллиона случаев", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Показатели превышают среднероссийские в 49 регионах. При этом около 16% выявленных случаев приходится на три региона - Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. По данным Роспотребнадзора, преобладает гонконгский грипп.
"Среди циркулирующих вирусов гриппа преобладает А(Н3N2). Однако количество положительных находок вирусов гриппа по сравнению с прошлой неделей снизилось более чем на 12%", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, на прошлой неделе зарегистрировано свыше 27 тысяч случаев заболевания коронавирусом, что превышает показатели прошлой недели на 6,2%.

Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму

По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, в республике за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 12 112 человек. Эпидемический порог превышен на 32,1%.
В Севастополе за прошедшую неделю выявили 3401 заболевшего ОРВИ и гриппом. Заболеваемость ниже эпидпорога на 12,1%. По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии.
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