https://crimea.ria.ru/20240214/grippom-i-orvi-za-nedelyu-zaboleli-bolee-1-milliona-rossiyan-1134928479.html

Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян

Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю уменьшилась на 1%, среднероссийские показатели превышены в 49 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T11:02

2024-02-14T11:02

2024-02-14T11:02

орви

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю уменьшилась на 1%, среднероссийские показатели превышены в 49 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Показатели превышают среднероссийские в 49 регионах. При этом около 16% выявленных случаев приходится на три региона - Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. По данным Роспотребнадзора, преобладает гонконгский грипп."Среди циркулирующих вирусов гриппа преобладает А(Н3N2). Однако количество положительных находок вирусов гриппа по сравнению с прошлой неделей снизилось более чем на 12%", - подчеркнули в ведомстве.Кроме того, на прошлой неделе зарегистрировано свыше 27 тысяч случаев заболевания коронавирусом, что превышает показатели прошлой недели на 6,2%.Ситуация с ОРВИ и гриппом в КрымуПо данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, в республике за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 12 112 человек. Эпидемический порог превышен на 32,1%.В Севастополе за прошедшую неделю выявили 3401 заболевшего ОРВИ и гриппом. Заболеваемость ниже эпидпорога на 12,1%. По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму эпидпорог по ОРВИ превышен на 32%Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовВ Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, свиной грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье, новости, новости крыма