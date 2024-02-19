Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарайском районе отремонтируют дорогу возле села Глубокий Яр - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240219/v-bakhchisarayskom-rayone-otremontiruyut-dorogu-vozle-sela-glubokiy-yar-1135045765.html
В Бахчисарайском районе отремонтируют дорогу возле села Глубокий Яр
В Бахчисарайском районе отремонтируют дорогу возле села Глубокий Яр - РИА Новости Крым, 19.02.2024
В Бахчисарайском районе отремонтируют дорогу возле села Глубокий Яр
Дорогу между населенными пунктами Глубокий Яр и Скалистое в Бахчисарайском районе полностью отремонтируют. Об этом сообщает оперштаб Республики Крым. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T11:07
2024-02-19T11:07
крым
новости крыма
дороги крыма
общество
транспорт
городская среда
бахчисарайский район
минтранс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920135_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_9c7ad343592a6abf673101d3329d06b0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев– РИА Новости Крым. Дорогу между населенными пунктами Глубокий Яр и Скалистое в Бахчисарайском районе полностью отремонтируют. Об этом сообщает оперштаб Республики Крым.Всего в этом году по нацпроекту приведут в нормативное состояние 190 км региональных дорог, работы планируется провести на 48 объектах.Ремонт дорог в Крыму в 2024 годуПо данным республиканского минтранса, в 2024 году планируются ремонтные работы на 23 автомобильных дорогах, 25 мостах и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 погонных метров.В частности, будут отремонтированы участки дорог Саки – Митяево, Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое, Белогорск – Межгорье, подъезд к селу Стахановка. А также несколько участков дорог в направлении Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.В Симферополе запланирован ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги.Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог РК. Работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:Все по плану: как строят юго-восточный обход СимферополяТысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили АксеновуКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920135_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_ee67415dc51861462e3eb3361e54c3bc.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, дороги крыма, общество, транспорт, городская среда, бахчисарайский район, минтранс крыма
В Бахчисарайском районе отремонтируют дорогу возле села Глубокий Яр

Дорогу возле села Глубокий Яр в Бахчисарайском районе полностью отремонтируют

11:07 19.02.2024
 
© РИА Новости КрымДорожные работы
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев– РИА Новости Крым. Дорогу между населенными пунктами Глубокий Яр и Скалистое в Бахчисарайском районе полностью отремонтируют. Об этом сообщает оперштаб Республики Крым.
"Участок дороги "Глубокий Яр−Скалистое" отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На отрезке протяженностью около 7 км будет проведен полный комплекс ремонтно−восстановительных работ", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Всего в этом году по нацпроекту приведут в нормативное состояние 190 км региональных дорог, работы планируется провести на 48 объектах.
Ремонт дорог в Крыму в 2024 году
По данным республиканского минтранса, в 2024 году планируются ремонтные работы на 23 автомобильных дорогах, 25 мостах и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 погонных метров.
В частности, будут отремонтированы участки дорог Саки – Митяево, Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое, Белогорск – Межгорье, подъезд к селу Стахановка. А также несколько участков дорог в направлении Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.
В Симферополе запланирован ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги.
Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог РК. Работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя
Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову
Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги
 
КрымНовости КрымаДороги КрымаОбществоТранспортГородская средаБахчисарайский районМинтранс Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:07В Бахчисарайском районе отремонтируют дорогу возле села Глубокий Яр
11:00Крымская весна: новый вектор в истории полуострова
10:53Движение по Крымскому мосту закрыто
10:28Крымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ
10:06В Крыму назвали вопиющим беззаконием передачу полуострова Украине
10:02Готовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агента
09:54Взрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура
09:23"На восстановление": Киев намерен продать российские активы
08:56Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото
08:25Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация 0:22
08:16Длинные выходные в Крыму в феврале – инфографика
07:46Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке
07:21В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей
06:56Военные НАТО воюют на Украине под видом наемников - Генштаб
06:40Что повлияло на качество прибрежных вод Черного моря – мнение
06:01Майдану 10 лет: как это было и к чему привело - ВИДЕО
00:01Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 февраля
21:16Главное за день: 18 февраля
Лента новостейМолния