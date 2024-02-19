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В Бахчисарайском районе отремонтируют дорогу возле села Глубокий Яр

В Бахчисарайском районе отремонтируют дорогу возле села Глубокий Яр - РИА Новости Крым, 19.02.2024

В Бахчисарайском районе отремонтируют дорогу возле села Глубокий Яр

Дорогу между населенными пунктами Глубокий Яр и Скалистое в Бахчисарайском районе полностью отремонтируют. Об этом сообщает оперштаб Республики Крым. РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T11:07

2024-02-19T11:07

2024-02-19T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев– РИА Новости Крым. Дорогу между населенными пунктами Глубокий Яр и Скалистое в Бахчисарайском районе полностью отремонтируют. Об этом сообщает оперштаб Республики Крым.Всего в этом году по нацпроекту приведут в нормативное состояние 190 км региональных дорог, работы планируется провести на 48 объектах.Ремонт дорог в Крыму в 2024 годуПо данным республиканского минтранса, в 2024 году планируются ремонтные работы на 23 автомобильных дорогах, 25 мостах и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 погонных метров.В частности, будут отремонтированы участки дорог Саки – Митяево, Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое, Белогорск – Межгорье, подъезд к селу Стахановка. А также несколько участков дорог в направлении Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.В Симферополе запланирован ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги.Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог РК. Работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:Все по плану: как строят юго-восточный обход СимферополяТысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили АксеновуКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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